Продажи «АвтоВАЗа» в РФ в январе-июле сократились в 2,7 раза

В течение первых семи месяцев 2022 года концерн «АвтоВАЗ» реализовал на российском рынке чуть более 85 тысяч автомобилей Lada.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на которые ссылается «Интерфакс».

За указанный период продано в 2,7 раза меньше машин, чем в те же месяцы 2021 года.

Уточняется, что в этом июле продажи автоконцерна выросли по отношению к прошлому месяцу в 1,4 раза, на 37,9%, и составили около 10,3 тысячи машин. В годовом выражении реализация Lada в июле сократилась более чем в три раза — на 68%.

В целом по стране, согласно данным АЕБ, в июле продажи автомобилей и LCV упали на 74,9% год к году, примерно до 31,4 тысячи машин. За семь месяцев 2022-го продажи снизились на 60,5%, до 368,85 тыс. штук.

Ранее «Эксперт» писал о том, что сотрудников «АвтоВАЗа» ждет масштабное сокращение: из более двух тысяч работников завода «Лада Ижевск», занимавшегося выпуском «Лады Весты», к 1 сентября останется лишь двести человек; причина — перенос производства топ-модели «Лады» в Тольятти. Между тем накануне стало известно, что автопроизводитель готовится начать на заводе в Ижевске выпуск новой модели LADA, — похоже, что таким образом концерн пытается смягчить ситуацию и дает понять, что речь не идет о массовых увольнениях в чистом виде. Также в «АвтоВАЗе» сообщили, что LADA продолжает расширять модельную гамму автомобилей семейства Granta 2022 модельного года: 3 августа бренд запустил версии #CLUB с оригинальной внешней отделкой для седана и лифтбека Granta и ориентированную на туризм Quest для Granta Cross.