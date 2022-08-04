Растёт число погибших в результате обстрела центра Донецка со стороны Украины

Растёт число жертв обстрела Донецка со стороны Украины во время прощания с полковником Ольгой Качурой.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации, в настоящее время известно уже о пяти погибших.

Ранее «Эксперт» писал, что утром 4 августа подверглось обстрелу здание «Донбасс Оперы», расположенного в Ворошиловском районе Донецка. В момент удара там должна была пройти церемония прощания с погибшей накануне полковником гвардии Ольгой Качурой.

Уже установлено, что ВСУ начали наносить удары по центральной части города. В период с 10:20 по 10:28 мск украинские боевики выпустили по центру Донецка минимум пять снарядов калибром 155 мм (стандарт НАТО). Сработала система ПВО, однако два снаряда попали в цель.

Первоначально сообщалось о двух погибших и пять пострадавших. Среди раненых – российский журналист. Из-за обстрелов церемонию прощания с Качурой начать не смогли, все её участники были вынуждены скрыться в убежищах.

Напомним, о гибели полковника гвардии Ольги Качуры стало известно 3 августа. Машина, в которой Качура ехала по трассе Горловка – Ясиноватая, попала под артиллерийский обстрел ВСУ. Вместе с ней погиб ещё один человек, двое получили тяжёлые ранения. Власти ДНР посмертно присвоили Качуре звание героя республики, а президенты РФ Владимир Путин – звание Героя России.

Ольга Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, которая считается одним из наиболее опасных направлений.