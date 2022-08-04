Рублевые активы погружаются в дешевеющую нефть

Российский рынок акций на открытии торгов вновь попытался отскочить, подрастая более чем на 0,5% по Индексу Мосбиржи. Однако покупки быстро себя исчерпали, и по итогам первых полутора часов торгов рублевый индикатор рынка уже терял около 0,5%.

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Похоже, что сегодня торги развиваются по вчерашнему сценарию: рост рынка в начале сессии на фиксации прибыли по «коротким» позициям, и дальнейшее сползание котировок большинства высоколиквидных акций в отсутствие поводов для покупок.

В лидерах сегодняшнего роста вновь расположились акции высокотехнологичных компаний, в предыдущие дни частично снявших техническую перекупленность. Бумаги сектора поддерживают новость, что правительство РФ предоставило «Яндексу», VK и «Озон» финансовую помощь в совокупном размере 130 млрд руб. на исполнение обязательств по конвертируемым облигациям. При этом инвесторы пока считают, что вчерашний пожар на складе «Озона» не сильно повлияет на бизнес компании, поскольку страховка покроет ущерб.

Впрочем, есть мнение, что в акциях компаний так называемой «новой экономики» надувается «пузырь».

Лучше рынка торгуются Сбер и ВТБ, слабо участвовавшие в ралли рынка прошлой недели. В пользу покупок акций банков говорит продолжающаяся дефляция в России, увеличивающая ожидания, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку, тем самым стимулируя рост экономики и кредитования.

В числе лидеров снижения много акций нефтяных компаний. Это объясняется продолжением падения нефти, которая сумела преодолеть поддержку $98 за баррель и сейчас стоит $96. Таким образом, возросли риски движения котировок к отметке $90.

Впрочем, никаких фундаментальных причин для удешевления нефти нет. ОПЕК+ вчера ожидаемо увеличила квоты добычи на 100 тыс. баррелей в сутки, но страны картеля продолжают добывать меньше разрешенных квот. Разговоры о заключении «ядерной сделки» с Ираном и последующим увеличение экспорта Исламской Республикой нефти ведутся уже несколько лет, и уже не оказывают значимого влияния на нефтяные котировки. Поэтому падение нефти может завершиться в любой момент.

Продолжают дешеветь акции «Норильского Никеля», вновь уйдя в район минимумов этого года. При снижении бумаги еще на процент у многих игроков начнут срабатывать стоп-заявки, ограничивающие убытки, а спекулянты усилят игру на понижение котировок. При таком сценарии целью падения акции станет район 12 тыс. руб. Но если бумага сумеет развернуться вверх, то на дневном графике образуется фигура роста «двойное дно».

Дешевеет и «Газпром», вчера объявивший об очередных препятствиях к возвращению отремонтированной турбины для «Северного потока». Из риторики газовой монополии складывается впечатление, что «Газпром» пошел на принцип и будет добиваться строгого выполнения контрактных обязательство по обслуживанию турбин, а также не станет принимать на себя никакие риски попадания под западные санкции. Следовательно, велика вероятность, что как только последняя турбина выработает свой ресурс, поставки газа в Европу по «Северному потоку» прекратятся.

Для «Газпрома» это чревато продолжением сокращения доходов. При таких рисках желающих покупать акции компании не слишком много.

Рубль пока весь негатив игнорирует, подрастая к доллару более чем на полпроцента. Пара доллар-рубль вновь сверху вниз вплотную подошла к отметке 60, которая является мощной технической преградой для дальнейшего роста российской валюты.

В условиях общего пессимизма рублевых инвесторов шансы на пробой этого препятствия очень малы. Скорее всего, курс рубля продолжит консолидироваться чуть выше отметки 60 руб. за доллар.