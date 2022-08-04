Рублевые активы залегли в спячку – но не все

Все самое интересное на рынках Московской биржи произошло в первые часы торгов, после чего активность трейдеров резко упала. Это нормально для первой половины августа, когда большинство участников торгов уходят в отпуска.

Фондовый рынок стартовал сегодня с умеренного роста, вызванного фиксацией спекулянтами прибыли, заработанной на вчерашнем снижении котировок акций. Сделали это они зря: восходящая волна не получила продолжения, и Индекс Мосбиржи очень быстро ушел в «красную» зону.

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Вниз рублевый индикатор рынка тянули тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора. Инвесторы продолжают сбрасывать акции «Газпрома» на так и нерешенном вопросе ремонте и поставки турбин для «Северного потока». Дело идет к тому, что прокачка газа по этой трубе полностью остановится. Никакими поставками газа в Китай выпадающие европейские доходы «Газпром» не компенсирует.

В среднесрочной перспективе стоит ждать очередного витка подорожания газа. В этой связи перспективно выглядят акции крупнейшего российского производителя СПГ — компании «НоваТЭК».

А вот акции «Роснефти» и «Лукойла» падали на продолжении снижения котировок нефти, которые к закрытию российских торгов ушли ниже $94 за баррель. Никаких сильно негативных новостей на нефтяном рынке нет, поэтому можно ожидать, что отметка $90 устоит и от нее произойдет разворот вверх.

Однако желания продавать абсолютно все у российских инвесторов нет: они постоянно ищут новые идеи и информационные поводы для покупок. Сегодня в лидерах роста были бумаги компаний «новой экономики» на новости, что правительство предоставит льготные кредиты «Яндексу» и VK на общую сумму в 130 млрд руб. для исполнения обязательств перед держателями их еврооблигаций. Наибольший же прирост капитализации показал HeadHunter: +26%.

Выросли в цене и акции крупнейших российских банков: ВТБ +0,82%, Сбер +0,08%. На рынке складывается мнение, что все худшее для финансового сектора уже случилось, и теперь банки будут восстанавливаться после кризиса.

В целом же по итогам дня Индекс Мосбиржи снизился на 0,35% и закрылся лишь в 16 пунктах выше промежуточной поддержки 2100. Пробой этого уровня спровоцирует усиление падения котировок всех высоколиквидных акций.

Рубль нефтяной негатив пока игнорирует, укрепившись к доллару на 0,4%. Отчасти стойкость рубля была вызвана заявлением Банка России о содействии «ускорению естественного процесса девалютизации». Начнет регулятор с банков, фискальными мерами заставив их сокращать операции с валютами «недружественных стран».

Это значит, что доллары и евро будут становиться все менее и менее привлекательными активами для инвесторов, поскольку

за владение ими придется платить дополнительную комиссию.

Однако принципиально ситуация по паре доллар-рубль не изменилась: пара так и не смогла уйти ниже отметки 60, что ускорило бы укрепление рубля. Вряд ли рубль долго сможет игнорировать снижение нефтяных цен, которое приведет к сокращению притока валюты на Московскую биржу.

Таким образом, российская валюта продолжает консолидацию чуть выше отметки 60 руб. за доллар, но выход из этого «застоя» может быть сильным.

