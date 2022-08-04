Саудовская Аравия подняла цены для азиатских покупателей до рекордных высот

На следующий день после саммита ОПЕК+, на котором было принято решение о совсем незначительном увеличении добычи нефти в сентябре участниками соглашения, Saudi Aramco огорошила азиатских клиентов рекордным повышением цен. Крупнейшая нефтяная компания планеты объявила, что в сентябре главный вид аравийской нефти - Arab Light будет стоить на 50 центов дороже и будет продаваться с премией в размере 9,8 доллара к главной региональной марке нефти – Dubai/Oman. Так дорого нефть марки Arab Light в Азии еще никогда не стоила.
Эксперты, кстати, ожидали даже большего повышения цены по сравнению с августовской - на полтора доллара за баррель и премии в размере 10,8 долларов за баррель!
В июле Aramco тоже поднимала цены – на 2,8 доллара за баррель. В августе главная аравийская нефть продается азиатским покупателям с премией 9,3 доллара к эталонной региональной нефти. Кстати, месяц назад рекорд по премии, установленный в начале этого года – 9,35 доллара устоял.
После окончания саммита ОПЕК+ цены на нефть упали. К примеру, баррель нефти марки Brent в среду вечером стоил на 4% дешевле и опустился ниже отметки в 100 долларов за баррель. Кроме решения ОПЕК+, на снижение цен на «черное» золото повлияло снижение потребления бензина в США и восстановление добычи нефти в Ливии.
Напомним, баррель нефти марки Brent достиг максимума – почти 130 долларов сразу после 24 февраля, когда началась военная спецоперация российских войск на Украине. Однако в последние месяцы цена в основном снижается на фоне опасений рецессий в США и Европе.
Саудовская Аравия - крупнейший импортер нефти в мире. Большую ее часть она продает в Азии. Нефтяной рынок внимательно следит за ежемесячными объявлениями цены компанией Aramco в районе пятого числа каждого месяца, сразу после саммита ОПЕК+. Ее примеру часто следуют и другие нефтедобывающие страны Персидского залива.
Специалисты прогнозируют снижение в ближайшие недели производства нефтепродуктов нефтеперерабатывающими заводами Азии и снижение с октября спроса на нефть.