Саудовская Аравия подняла цены для азиатских покупателей до рекордных высот

На следующий день после саммита ОПЕК+, на котором было принято решение о совсем незначительном увеличении добычи нефти в сентябре участниками соглашения, Saudi Aramco огорошила азиатских клиентов рекордным повышением цен. Крупнейшая нефтяная компания планеты объявила, что в сентябре главный вид аравийской нефти - Arab Light будет стоить на 50 центов дороже и будет продаваться с премией в размере 9,8 доллара к главной региональной марке нефти – Dubai/Oman. Так дорого нефть марки Arab Light в Азии еще никогда не стоила.

Эксперты, кстати, ожидали даже большего повышения цены по сравнению с августовской - на полтора доллара за баррель и премии в размере 10,8 долларов за баррель!