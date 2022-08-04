Сеть «Детский мир» зафиксировала цены на товары для школьников на уровне 2021 года

Ретейлер «Детский мир» решил зафиксировать цены на отдельные товары из школьного ассортимента на уровне 2021 года.

Об этом говорится в сообщении компании.

Как уточнили в пресс-службе «Детского мира», речь идет о базовом наборе для подготовки ребенка к началу учебного года. Набор включает сорочку или блузку, жилетку, брюки или юбку, футболку, спортивные брюки, а также кроссовки либо балетки, кеды, ранец и мешок для сменной обуви. Кроме того, мера распространится на стандартный набор канцелярских принадлежностей — дневники, тетради, фломастеры, цветные карандаши, цветную бумага и прочее. Сообщается, что базовый школьный набор будет стоить около 5 тыс. рублей, что соответствует уровню 2021 года.

«Цена комплекта базовой школьной одежды и обуви для мальчика составит 3343 рублей, а для девочки — 3043 рубля. Базовый набор школьных принадлежностей, включая рюкзак, пенал, мешок для сменной обуви и канцелярские товары можно приобрести за 1466 рублей», — говорится в пресс-релизе ретейлера.

По словам начальника управления по внешним коммуникациям ГК «Детский мир» Натальи Рычковой, в категории «Одежда и обувь» цена на уровне 2021 года зафиксирована более чем на 40% товаров.

О том, что сеть намерена заморозить цены на уровне прошлого года, в начале июня сообщала гендиректор компании Мария Давыдова. Топ-менеджер мотивировала это тем, что адресная поддержка семей с детьми позитивно влияет на спрос.

Группа компаний «Детский мир» является лидером на рынке детских товаров в РФ и Казахстане, также она занимает ведущие позиции на рынке Белоруссии. Холдинг объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». По состоянию на конец июня в группу входят 1 123 магазина в 442 городах и населенных пунктах РФ, Казахстана и Белоруссии.

Общий объем продаж (GMV) группы по результатам второго квартала увеличился на 11,6%, составив 46,7 млрд руб. (с НДС), общий объем онлайн-продаж вырос на 7,3% до 12,7 млрд руб. Чистая выручка увеличилась на 10,5%, до 41,3 млрд руб. Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил 56,7% от общих продаж (+8,8 п.п.). Месячное количество активных пользователей приложения (MAU) увеличилось на 29,0% до 4,0 млн.