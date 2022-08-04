Сюжет дня: акции IT-компаний подогрела господдержка

Акции российских IT-компаний вышли в лидеры торгов на Мосбирже в четверг, 4 августа. За сессию подорожали бумаги VK Group (+2,83% до 413,8 за глобальную депозитарную расписку), «Яндекса» (+2,25% до 2000 рублей за акцию) и Ozon (на +13,62% до 1360 рублей за акцию).

Импульс для роста акций дала новость о выделении данным компаниям льготного кредита на общую сумму 130 млрд рублей. Предполагается, что средства пойдут на выполнение обязательств компаний перед держателями их еврооблигаций. Как отмечают аналитики, размер помощи «беспрецедентный».

Помимо этого, бумаги VK Group были интересны трейдерам в ожидании отчета за второй квартал 2022 года, который должен выйти 11 августа. «Яндекс» уже опубликовал отчет 26 июля, который порадовал инвесторов. При этом бумаги Ozon росли даже несмотря на новости о крупном пожаре на складе компании в Подмосковье, который произошел в среду, 3 августа.

«Я ожидал падения цены акции на 2-3% на новости о пожаре, но никак не роста на 5%. Фактически, пожар сыграл роль сигнала, напомнившего, что Ozon растет, а акции – рекордно дешевы. Вероятнее всего, инвесторов впечатлила сумма, на которую застрахованы склад и товары (17 млрд руб.). Влияет и цена акции (1250 руб.), составляющая лишь треть от февральских значений и четверть – от пиковых», - прокомментировал аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -0,35% до 2116,58 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,11% до 1104,77 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:15 мск составила 93,71 долларов за баррель (-3,17%). Российская валюта укреплялась – 60,35 руб. за доллар.