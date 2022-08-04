ЦБ допустил создание особого фонда для поддержки банков

Регулятор считает, что финансовый сектор вполне способен самостоятельно восстановить устойчивость в среднесрочной перспективе. При этом, Центробанк допускает, что ситуация на финансовом рынке и в экономике может измениться под влиянием внешних факторов. В этом случае не исключено, что потребуется системная поддержка росийского финансового сектора путем создания, к примеру, отдельного фонда по аналогии с Агентством по страхованию вкладов, говорится в докладе ЦБ, опубликованном для общественного обсуждения.

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«Ситуация на финансовом рынке и в экономике может изменяться под влиянием внешних негативных факторов. В случае их реализации не исключено, что наряду с помощью собственников финансовых организаций потребуется системная поддержка финансового сектора, которая может быть оказана в различных формах в зависимости от масштаба проблем – как в виде прямой докапитализации через приобретение акций и (или) субординированных обязательств, так и в форме предоставления капитальных гарантий, дающих право на получение поддержки при ухудшении финансового положения организации. Для этих целей Банк России может рассмотреть вопрос о целесообразности создания автономного фонда поддержки финансового/банковского сектора, формируемого за счет отчислений финансовых посредников (по аналогии с фондом страхования вкладов)», — указано в документе.

В ЦБ подчеркнули, что такая поддержка будет оказываться, только если потери финансовых организаций были связаны с форс-мажорными обстоятельствами, а не являются следствием применявшихся ранее рисковых бизнес-моделей.