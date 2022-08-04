ЦБ объявил о введении новых мер по сокращению числа операций банков в евро и долларах

Банк России планирует предпринять дополнительные действия для сокращения количества банковских операций в «токсичных» валютах.

Соответствующий документ, где изложены разработанные регулятором меры, опубликован на сайте регулятора.

«Банк России будет способствовать ускорению естественного процесса девалютизации банковских операций путем введения дополнительных регуляторных мер, направленных на сокращение проведения банками операций в "токсичных" валютах», — указывается в пресс-релизе.

Поясняется, что зарубежные контрагенты фактически лишают российские банки возможности полноценно исполнять обязательства в таких валютах, в том числе перед российскими клиентами. «Например, банки более не могут удовлетворять заявки клиентов на снятие с "токсичных"

валютных счетов наличности из-за прекращения оптовых поставок этой валютной наличности в Российскую Федерацию. Растет число отказов со стороны иностранных контрагентов из недружественных государств проводить платежи по корреспондентским счетам российских банков, не попавших под блокирующие санкции. Действующие корреспондентские счета закрываются, новые не открываются. Это вызывает трудности с проведением российскими банками международных и внутренних переводов в "токсичных" валютах», — говорится в материале.

По мнению ЦБ, отказ от доллара и евро из расчетов во внешней торговле заметнее всего повлияет на девалютизацию банковских балансов. Уточняется, что это зависит от участников внешнеторговых отношений.

Регулятор указывает на необходимость обеспечения условий для перехода к национальным валютам, в том числе российского рубля в трансграничных расчетах. В Центробанке уточняют, что это снизит риски, связанные с действиями недружественных стран.

В документе отмечается, что полноценный переход к национальным валютам в международных расчетах возможен, если бизнес будет готов перевести контракты из долларов и евро в национальные валюты.

«Нам необходимо сейчас выработать системные решения, чтобы помочь участникам рынка адаптироваться к новой реальности, сохранить доверие людей к финансовой системе, а также создать инвестиционные ресурсы для финансирования компаний и проектов, способствующих диверсификации российской экономики и улучшению качества жизни», — отметил первый зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин. По его словам, при подготовке документа учитывались факторы, которые будут оказывать влияние на средне- и долгосрочном горизонте.