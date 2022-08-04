Центробанк предложил варианты действий по разблокировке активов

Банк России рассматривает различные подходы к работе с заблокированными активами российских резидентов и обязательствами перед резидентами недружественных стран. Предлагается, к примеру, создать особый учет данных активов и обязательств на балансе финансовых организаций, либо выделить их в отдельные специальные компании. Об этом говорится в докладе ЦБ, опубликованном для общественного обсуждения.

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«При необходимости заинтересованные финансовые организации смогут объединить такие компании в специальные фонды, чтобы совместно отстаивать свои интересы, и расширить возможности для встречного обмена требованиями с контрагентами из недружественных стран. В настоящее время соответствующие правовые основы уже существуют для банков. Банк России готов рассмотреть возможности применения данных механизмов для других финансовых организаций в случае их востребованности», — поясняется в документе.

Регулятор рассматривает также возможность использования средств, накапливаемых на счетах типа «С», в рамках общей работы по разблокировке активов резидентов. Кроме того, Центробанк готов предоставить финансовым организациям возможность формировать резервы под заблокированные активы в течение более длительного времени, чем могут действовать иные послабления.

«Банк России не рассматривает в качестве решения вариант выкупа заблокированных активов у финансовых организаций. Это чревато масштабной денежной эмиссией с разрушительными инфляционными последствиями как для экономики, так и для финансового сектора. Более того, при таком подходе потребовался бы выкуп активов у всех держателей, а не только у финансовых организаций, что сделало бы последствия еще более разрушительными», — подчеркнули в ЦБ.

