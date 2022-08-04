В Кремле назвали очевидной и доказанной вину ВСУ в артобстреле СИЗО в Еленовке

Очевидно и доказано, что в Еленовке украинские пленные погибли от рук украинских же военных, России здесь скрывать нечего.

Такое заявление в ходе ежедневного брифинга с журналистами сделал руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

При этом он прокомментировал информацию американского канал CNN, который со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что в Вашингтоне считают, что Москва якобы собирается фальсифицировать улики, чтобы обвинить ВСУ в ударе по колонии.

«Мы не знаем, что это за заявление чиновников из администрации президента США, это же информация CNN, – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. – Но здесь можно сказать одно, что совершенно очевидно, абсолютно доказано, что люди, а именно это пленные, которые содержались в Еленовке, они погибли от рук украинских же военных».

По словам представителя Кремля, есть доказательства, что именно киевский режим убил своих военных, находившихся в плену.

«Здесь есть доказательства, и нам него скрывать по данному вопросу. Более того, вы знаете, что российская сторона предложила ООН, предложила Красному кресту на месте с этим со всем ознакомиться и провести необходимые исчерпывающие расследования», – резюмировал Песков.

Ранее «Эксперт» писал, что украинские войска в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего националисты «Азова». Здание было практически полностью уничтожено, а на месте найдены обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.

В результате случившегося погибли 50 украинцев. Останки 48-ми военнопленных были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Ещё двое украинских военнопленных от тяжёлых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение.

Кроме того, в больницы с тяжёлыми ранениями были доставлены 73 человека. Всем им оказана необходимая медицинская помощь. Списки погибших и раненых с указанием фамилий, имён, отчеств и полной даты рождения опубликованы в Telegram-канале Минобороны России.