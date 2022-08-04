В Ленобласти наладят производство добавок для улучшения качества дорожного покрытия

ООО «Пласткор» направит 68,4 млн рублей на создание на предприятии в Гатчине Ленинградской области производства полимерных добавок для улучшения качества асфальтного покрытия.

Об этом пишет «Интерфакс».

В компании отмечают, что в настоящее время почти половину российского рынка полимерных модификаторов асфальта занимают зарубежные производители, в частности, из Германии, КНР, Южной Кореи и США.

«Пласткор» рассчитывает снизить зависимость рынка РФ от импорта модификаторов для асфальта на 2%, наладив выпуск полимерных добавок для щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси и для других типов смеси. Подчеркивается, что добавки будут производиться из отечественного сырья; мощность производства должна составить 4,5 тонны продукции в год.

Модификаторы для асфальтобетонов добавляются в смесь для повышения основных характеристик, таких как стойкость к деформации и образованию колеи, термо- и трещиностойкость. Добавки позволяют снизить себестоимость асфальта и уменьшить углеродный след от производства.

Сообщается, что проект создаст 66 рабочих мест. Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил выделение производственной компании займа на сумму 23,45 млн рублей.

ООО «Пласткор» зарегистрировано в Ленинградской области в 2015 году, уточняет агентство. Основным видом деятельности компании является производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Компания на 100% принадлежит Ивану Козлову, который является гендиректором предприятия.

