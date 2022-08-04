В ресторанах «Вкусно — и точка» в ближайшие дни заработают кафе по аналогии с «Маккафе»

Пришедшая на смену покинувшей Россию компании Mc’Donalds сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» сообщила о возобновлении работы формата кафе внутри заведений с 11 августа.

«На следующей неделе, 11 августа, в предприятиях "Вкусно — и точка" возобновят свою работу концепции кафе. Они будут открыты в тех точках сети, в которых были расположены и ранее», — указывается в сообщении.

Уточняется, что концепция меню заведения, сделанного по образцу «Маккафе», осталась без изменений; кроме того, в скором времени ассортимент будет дополняться новинками.

McDonald's закрыл все свои 850 ресторанов в России 14 марта, после начала спецоперации РФ на Украине; в середине мая компания объявила об окончательном уходе из РФ. Доля McDonald's на российском рынке общепита достигала 7%.

При посредничестве Минпромторга РФ американская сеть продала свой российский бизнес российскому предпринимателю Александру Говору. В июне первые заведения обновленной сети, получившей название «Вкусно — и точка», заработали в Москве; в настоящий момент под этим брендом в 62 регионах России работают около 300 кафе. По словам гендиректора сети Олега Пароева, компания планирует открыть все предприятия осенью этого года.