В России предложили ввести дешевые спортивные абонементы без возможности расторжения контракта

Глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева направила письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой поддержать инициативу о введении дешевых невозвратных абонементов.

«Обращаемся с просьбой о поддержке инициативы введения дешевых невозвратных абонементов для пользователей фитнес-услуг и договоров с помесячной оплатой без возможности расторжения в оговоренный период. Реализация данной инициативы даст толчок к увеличению количества россиян, регулярно занимающихся физкультурой, что позитивно скажется на физическом здоровье, качестве и продолжительности жизни граждан, а также обеспечит экономический импульс к развитию стабильной и прибыльной человекоемкой и социально значимой индустрии — индустрии фитнеса, сохраняющей рабочие места и пополняющей бюджет страны налогами», — цитирует обращение ТАСС.

По словам главы Ассоциации, аналогичная схема была применена для поддержки гостиничного бизнеса и авиакомпаний. Позитивно зарекомендовавший себя инструмент способен помочь также развитию фитнес-индустрии, указывается в письме.

Киселева пояснила, что нынешнее законодательство не позволяет заключать контракты с ежемесячной оплатой посещений фитнес-центров, при которых клиент платит за оговоренное количество месяцев без права расторжения договора по существенно более низкой цене. Глава организации отметила, что это в том числе «ограничивает возможности динамичного развития отрасли».

«Такой подход к выполнению задач по увеличения количества граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом в стране, уже не соответствует ни запросам потребителей, ни вызовам времени», — подчеркивается в письме.

Отмечается, что в качестве альтернативы полноформатному дорогому абонементу с возможностью возврата бюджетный вариант без опции возврата, предполагающий нерасторгаемый договор, привлекает гораздо больше клиентов, поддерживает малый и средний бизнес в сфере фитнеса и, как следствие, позволяет пополнять государственный бюджет, в частности, за счет налоговых отчислений.