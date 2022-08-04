Ветеран израильской разведки предупредил о страшных для США последствиях войны с Китаем

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми рассказал, что ждёт США в случае войны с Китаем.

В эфире политического шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», бывший руководитель спецслужбы «Натив», отметил, что у Вашингтона просто нет сил, чтобы защитить Тайбэй.

«Нет у американцев достаточно сил и средств в этом регионе, – подчеркнул Кедми. – А в отношении войны между КНР и США, если американцы хотят вмешаться, пусть вмешиваются».

По его мнению, если США вмешаются, то вспыхнет полномасштабная война, в ходе которой будет уничтожен весь американский тихоокеанский флот.

«Также будет уничтожена Япония и все базы США в Тихом океане. Будут уничтожены три авианосные группы и несколько городов на западном побережье Штатов. Это будет сокрушительное поражение. Они хотят всем этим рискнуть? Ну что же, пусть рискуют», – резюмировал Кедми.

Как ранее писал «Эксперт», в распоряжении Китая есть немало вариантов ответных действий на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань. При этом ответ Пекина может быть чувствительным для Вашингтона и Тайбэя даже без силовых мер.