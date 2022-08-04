Вице-мэр Ефимов: портал с льготами для бизнеса Москвы стал вдвое популярнее, чем раньше

За минувшие 6 месяцев предприниматели использовали Инвестпортал Москвы вдвое чаще, чем годом ранее, и обратились к этому ресурсу 5,4 тыс раз. Об этом сообщил 4 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Напомним, что этот ресурс власти столицы разработали в том числе, чтобы информировать предпринимательское сообщество о налоговых льготах, субсидиях, грантах и других мерах поддержки бизнеса.



«Навигатор мер поддержки на столичном Инвестиционном портале востребован у предпринимателей: только за шесть месяцев этого года им воспользовались 5,4 тысячи раз, что почти на 2,7 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал Владимир Ефимов. В целом с момента запуска в 2021 году к ресурсу обратились уже 12,5 тыс раз, добавил он.



В частности, пользователь может просто ознакомиться с информацией, или же предоставить информацию о своем бизнесе, и искусственный интеллект портала подберет ему наиболее доступные меры государственной поддержки. Всего таких параметров 10: в их числе тип поддержки (финансовая или нефинансовая), регулярность (разовая или регулярная), уровень поддержки (городской или федеральный), отметили в правительстве Москвы. Подать заявку можно также онлайн.



«На данный момент на столичном Инвестпортале можно получить информацию о 158 преференциях для предпринимателей. Так, в этом году в навигатор добавили 39 антикризисных мер поддержки бизнеса, запущенных правительством Москвы», — пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Например, предприниматели могут получить информацию о продлении сроков исполнения инвестиционных обязательств без штрафов и об отсрочке по уплате арендных платежей за объекты нежилого фонда, добавил он.



Отметим, что всего на Инвестпортале Москвы на данный момент доступно 30 онлайн-сервисов. Например, там представлена информация о том, как арендовать у города землю по ставке 1 рубль в год под строительство производства. Или о том, как получить льготный инвесткредит. Напомним, что в этом году власти Москвы докапитализировали оператора этой программы — Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства — на 20 млрд рублей.