ВСУ обстреляли центр Донецка, где должно было состояться прощание с командиром гвардии ДНР Ольгой Качурой

В Донецке подверглось обстрелу здание драмтеатра в Донецке, где должна была пройти церемония прощания с погибшей накануне полковником гвардии Ольгой Качурой.

Как пишет «РИА Новости», театр обстреляли украинские военные.

Сообщается, что ВСУ начали наносить удары по центральной части города. Сработала система ПВО, однако два снаряда попали в цель. По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, в Ворошиловском районе города пострадали пять человек. Штаб территориальной обороны ДНР приводит данные о двух погибших.

Из-за обстрелов церемонию прощания с Качурой начать не смогли, все ее участники были вынуждены скрыться в убежищах.

О гибели полковника гвардии Ольги Качуры стало известно накануне, 3 августа. Машина, в которой Качура ехала по трассе Горловка — Ясиноватая, попала под артиллерийский обстрел ВСУ. Вместе с ней погиб еще один человек, двое получили тяжелые ранения. Власти ДНР посмертно присвоили Качуре звание героя республики; Владимир Путин присвоил погибшей звание Героя России.

Ольга Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, которая считается одним из наиболее опасных направлений.