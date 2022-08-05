Актер Болонев выложил совместное фото с Пригожиным и Шнуровым на Донбассе

Актер Георгий Болонев выложил на своей странице «Вконтакте» фото, на котором запечатлен, предположительно, с бизнесменом Евгением Пригожиным и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Снимок мог быть сделан в одном из городов Донбасса.

«Нахожусь в прекрасном месте. Готовимся к новому фильму».- написал Болонев.

Имя бизнесмена связывают с боевиком «Солнцепек», который посвящен событиям 2014 года в Луганске. Георгий Болонев отсутствует в актерском составе фильма.

Музыкант Сергей Шнуров участвовал создании саундтреков к боевикам «Гранит» и «Турист» о работе российских инструкторов в Африке.

В апреле Пригожина уже замечали в ЛНР, тогда совместное фото с предпринимателем выложил на своей странице депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, посещавший Донбасс с гуманитарной миссией и, по его словам, случайно встретивший бизнесмена в одном из городов на линии соприкосновения.