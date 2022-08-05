Акции дня: «префы» «Сургутнефтегаза» росли вопреки падению рынка

В плюсе торговались привилегированные акции «Сургутнефтегаза» по итогам торгов на Мосбирже в пятницу, 5 августа. За сессию «префы» подорожали на +2,61% до 29,05 рублей за акцию), при этом обыкновенные акции теряли в цене (-3,62% до 25,39 рублей за акцию).

На фондовом рынке наблюдалась волатильности перед стартом торгов нерезидентов из дружественных стран на следующей неделе. «Инвесторы полагают, что участники начнут выходить из отечественных бумаг. Дополнительное давление на рынок оказали коррекция нефтяных котировок, а также пауза в укреплении иностранных валют. Сектора преимущественно следовали за рыночным пессимизмом, однако ряд бумаг сумели продемонстрировать рост. Привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожали на фоне оценки инвесторов по дивидендным перспективам», - прокомментировал главный аналитик «Промсвязьбанка» Егор Жильников.

По данным Мосбиржи, «префы» «Сургутнефтегаза» стали одними из наиболее популярных бумаг в портфелях инвесторов по итогам июля.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -2,94% до 2054,29 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,94% до 1072,31 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:55 мск составила 94,84 долларов за баррель (+0,76%). Российская валюта укреплялась – 60,48 руб. за доллар.