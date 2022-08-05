Бизнес в России станет немного диким

Министерство юстиции разработало поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые смягчают наказание за отдельные экономические преступления.

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В текущей ситуации в Минюсте считают возможным не привлекать к уголовной ответственности предпринимателей за ведение деятельности без регистрации, за злостное уклонение от раскрытия информации о ценных бумагах и по ряду других статей.

От декриминализации до поднятия порогов

«В абзаце первом части первой статьи 171 ("Незаконное предпринимательство") слова "без регистрации или" исключить», — говорится в проекте поправок. На практике это означает, что тем бизнесменам, которые вопреки существующим бюрократическим нормам оформления деятельности остаются в немного «диком» правовом поле, фатальный удар меча Фемиды теперь грозить не будет.

Также министерство предлагает отменить уголовное наказание за регистрацию заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 УК РФ) и внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка (ст. 170.2 УК РФ). Благодаря этому ряду предпринимателей теперь будет легче «перепрыгивать» через многочисленные административные барьеры.

Кроме того, законопроектом поднимается нижняя планка размеров «значительного», «крупного» и «особо крупного» ущерба или полученного дохода для квалификации экономических преступлений. Особо крупный размер неуплаты налогов физическим лицом вырастет с 13,5 млн до 20 млн рублей за 3 года, а юридическим лицом — с 45 млн до 65 млн рублей.

Особо крупный размер неуплаты страховых взносов поднят для физлиц и юрлиц с 9 млн до 13 млн рублей и с 30 млн до 45 млн рублей, соответственно. В случае валютных нарушений особо крупный размер будет отсчитываться от суммы незачисленных или невозвращенных средств более чем на 250 млн рублей (ранее — 150 млн рублей).

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По статьям об обороте товаров без маркировки (ст. 171.1 УК РФ) особо крупный размер будет увеличен с 1,5 млн рублей до 2,2 млн рублей, об обороте алкоголя без лицензии — с 1 млн до 1,5 млн рублей. Также сумму дохода от незаконных азартных игр, считающуюся сейчас особо крупным размером, повысят с 6 до 9 млн рублей.

Инициатива Минфина касается также и достаточно болезненной для бизнеса статьи о мошенничестве — пороговые значения размеров ущерба предлагается повысить в полтора раза с учетом инфляции. То есть, особо крупным ущерб — при квалификации преступлений экономической направленности — теперь будет считаться с суммы 18 млн. рублей против 12 по действующим нормам, крупным — от 4,5 (против 3 миллионов) и значительным ущерб будет признаваться в размере от 25 тыс. рублей (против 10 тысяч).

Стоит отметить, что данные нововведения в общем лежат в русле политики по предоставлению бизнесу большей свободы, которую анонсировал президент страны Владимир Путин, встречаясь с представителями деловых кругом весной текущего года после начала санкционного давления на Россию. Едва ли они отбросят страну в 90-е или подтолкнут отечественную бизнес-среду к жизни по законам «Дикого Запада». Однако по отдельным моментам законодательной инициативы появляются вопросы.

Сдерживающих факторов станет меньше

«В отношении ст. 171 (“Незаконное предпринимательство”) все понятно, — заявила “Эксперту” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. — Государство хочет поддержать бизнес в сложившейся ситуации и избавить его от излишнего уголовного преследования. Тем более, количество дел, проходящих по этой статье невелико. За прошлый год осуждено было всего около 30 человек. Не исключено, что такое небольшое количество дел имело место в том числе благодаря тому, что за деятельность без регистрации велось в том числе и уголовное преследование».

Отмена же уголовного наказания за регистрацию заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом и внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка, по словам юриста, выглядит непонятно. Совершенно не ясна причина, по которой государство вдруг решило смягчить в данном случае наказание. Дел по этим статьям за прошедший год также было немного, но где гарантия, что их не станет больше, если отменить уголовную ответственность.

Как отметила Полина Гусятникова, уголовная ответственность в данных случаях имела скорее сдерживающий характер. За последние 30 лет России удалось добиться больших успехов в плане регулирования правовой системы и исполнения законодательства. Очень не хотелось бы, чтобы мы растеряли даже часть из этих достижений.

При этом, добавила юрист, повышение штрафов за оборот товаров без маркировки, к примеру, было бы сейчас абсолютно логично, потому что их размер давно не корректировался. С момента его изменения прошло уже много времени, и суммы потеряли актуальность с учетом инфляции.

Непоправимого урона для экономики не будет

Вопрос декриминализации ряда экономических преступлений активно обсуждается на протяжении последнего года, напоминает адвокат, управляющий партнёр Criminal Defense Firm Алексей Новиков. Так, Минюст выдвинул инициативу по внесению поправок в уголовное законодательство, обосновав это тем, что необходимо улучшить инвестиционный и деловой климат в условиях санкций, а также снизить риски необоснованного уголовного преследования предпринимателей.

Как считает эксперт, обсуждение любых законодательных изменений должно начинаться с вопроса целесообразности таковых. Сейчас ответ на подобный вопрос напрямую зависит от статистических показателей, по которым можно определить количество привлечённых к уголовной ответственности лиц. Безусловно, ст. 171 УК РФ является наиболее «востребованной» из всех вышеуказанных (около 150 осуждённых за 2021 год).

Вместе с тем, отметил адвокат, остальные статьи УК РФ, которые подлежат декриминализации по мнению Минюста, показывают едва ли «достойный результат». Случаи уголовного преследования по ним крайне редки, чаще всего такие дела не поступают в суд, а прекращаются ещё на стадии следствия.

Алексей Новиков отмечает, что шансы на то, что декриминализация ведения предпринимательской деятельности без регистрации нанесёт непоправимый урон экономике и обществу, остаются весьма низкими. Это обусловлено целым рядом факторов (правовых, экономических и других). Так, существует административная ответственность за это же правонарушение, а уровень осознанности и понимания экономической ситуации у наших граждан сейчас всё же выше, чем в 90-е годы. Если русский бизнес и станет «диким», то лишь немного.

В целом, полагает юрист, поддержка тренда декриминализации радует, но хочется надеяться, что в скором будущем законодателем будут приняты во внимание и иные проблемы правоприменения в уголовно-правовой сфере, что приведёт к новым изменениям законодательства и повышению эффективности и законности применения уже существующих норм.