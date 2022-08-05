Денежная база в России за неделю снизилась на 110 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, в России на 29 июля составил 14 трлн 248,7 млрд рублей. За неделю показатель снизился на 109,9 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.
По данным на 22 июля объем денежной базы составлял 14 трлн 358,6 млрд рублей. Абсолютного рекорда этот показатель достиг 4 марта (17 трлн 231,6 млрд рублей), резко увеличившись с 25 февраля на 1 трлн 962,1 млрд рублей (12,85%).
В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.