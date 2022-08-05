Денежная база в России за неделю снизилась на 110 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, в России на 29 июля составил 14 трлн 248,7 млрд рублей. За неделю показатель снизился на 109,9 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

Статья по теме: Исчезновение наличных отменяется По данным на 22 июля объем денежной базы составлял 14 трлн 358,6 млрд рублей. Абсолютного рекорда этот показатель достиг 4 марта (17 трлн 231,6 млрд рублей), резко увеличившись с 25 февраля на 1 трлн 962,1 млрд рублей (12,85%). В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

