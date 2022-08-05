Для частников наступает золотой век

Российские частные инвесторы наращивают вложения в золотые слитки. Счет идет уже на десятки тонн, причем повышенным спросом, по данным банков, пользуются слитки от 1 кг, пишет «КоммерсантЪ». Издание провело опрос банков, и согласно его итогам, крупнейшие компании сектора с момента отмены налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже драгметаллов населению резко увеличили продажи золотых слитков.

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Так, за пять месяцев клиенты Сбербанка приобрели 10,9 т золотых слитков. В середине апреля ВТБ сообщал о продаже клиентам 2 тонн золота в слитках, однако более свежие данные банк не раскрыл. ПСБ за последние четыре месяца продал 1 т золотых слитков клиентам сегмента Private Banking. В других крупных банках (РСХБ, МКБ, Совкомбанке) также отмечают высокий спрос на золото в последние месяцы, однако валовых показателей не раскрывают.

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При этом в банках отмечают, что спросом пользуются слитки всех размеров — от 1 г до 12,5 кг (400 унций). Причем, значительная доля проданного золота пришлась на крупные слитки от 1 кг (в ВТБ продавали слитки даже по 100 кг). Клиенты МКБ интересовались стандартными слитками объемом от 11 кг до 13 кг. В Совкомбанке клиенты чаще всего приобретали мерные слитки в 1 кг и стандартные слитки, весом 12,5 кг. В Россельхозбанке лидерами продаж были слитки в 5 г и 10 г.

Как сообщил ранее министр финансов Антон Силуанов, на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Спрос на слитки возрос сразу после введения налоговых послаблений (ранее при покупке золотого слитка в банке необходимо было платить 20-процентный НДС). Помимо этого, в июне был отменен налог с прибыли при продаже золотых слитков (НДФЛ в размере 13%).

После того как власти отменили НДС при продаже золота населением, спрос на драгоценный металл действительно вырос, подтверждает сооснователь Aravana MFO Сергей Усков. Судя по статистике Банка России, с рублевых депозитов ушла сумма в пределах 1 трлн рублей. Часть этих финансов, вероятно, вовлечена в золото. Если посмотреть на структуру спроса на драгметалл, видно, что интерес есть как к стандартным слиткам по 1 кг, так и к большим - 12,5 кг.

Как диверсификация частных инвестиций — с учетом отсутствия большого объема альтернативных вариантов — возможность интересная, но есть вопросы к ценообразованию, которым банки будут пользоваться при обратном выкупе слитков и монет. Есть мнение, что дисконт может быть значительным — в пределах 10-15%.

Будут ли дорожать золотые слитки сейчас? Скорее всего, предполагает Сергей Усков, нет, потому что российским золотопромышленникам нужно реализовать хотя бы часть произведенного металла, так как доступ на LME им закрыт.

Государству — хорошо

Золотые слитки — противоречивая инвестиция для личных вложений, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, взлёт спроса на них в последние месяцы закономерен: резкое усиление инфляции и ожидание обесценивания рубля, панические настроения и риски экономических катаклизмов заставляли людей искать возможность сохранить сбережения, не остаться в дальнейшем без средств к существованию. При этом были введены ограничения на операции с покупкой и переводом валюты. Всё это в совокупности увеличивало спрос на традиционный «защитный» актив — золото.

Кроме того, государство всячески стимулирует такие вложения. Отменён НДС при покупке слитков и НДФЛ при их продаже. Госбанки расширили технические возможности приобретения слитков — ассортимент их размеров, число пунктов продаж.

С позиций государства, говорит аналитик, это способствовало решению ряда задач. Первая — отвлечь свободные средства населения от потребительского рынка, сбить весной ажиотажный спрос на товары, подстёгивающий инфляцию. Вторая — уменьшить спрос на дефицитную в стране наличную валюту. Третья — дать населению достаточно надёжный инструмент вложений в условиях падения фондового рынка. Четвертое — пополнить финансовую базу банковской системы «бесплатными» деньгами, на которые не нужно выплачивать проценты, гарантировать возврат средств от АСВ — в отличие от сделанных высокодоходными вкладов.

Пятое — получить дополнительную возможность в случае необходимости реализации золота из ЗВР, поскольку денежная часть ЗВР заблокирована санкциями. И, наконец, последнее: поддержать отечественных золотопромышленников, у которых покупаются слитки и ограничены иные каналы сбыта.

Таким образом, здесь мы имеем тот нечастый случай, когда интересы государства и населения пересеклись, указывает Гойхман.

С позиций инвесторов преимуществ тоже немало, продолжает эксперт. Золото - традиционный способ защиты от инфляции, банковских катаклизмов и угрозы «заморозки» счетов. Это реальный, осязаемый актив и в какой-то степени даже предмет гордости.

Не все то блестит, что золото

Но, как известно, не все то золото, что блестит. А значит и не все то блестит, что золото. На практике выгодность таких вложений очень ограничена, констатирует Гойхман. В отличие от других инвестиций, они не дают пассивного дохода — дивидендов, процентов и пр. Расчёт только на увеличение стоимости. А в этом есть немалые сомнения. Золото уже показало резкое обесценивание — и не только к рублю, но и к доллару на мировом рынке. С уровней выше 2000 дол за унцию в марте до 1800 дол. в августе, то есть на 10% за пять месяцев или на 24% годовых.

По иронии, примерно такую доходность, но «в плюс», за это время давали обычные рублёвые депозиты в банках, отмечает Марк Гойхман. В дальнейшем можно предполагать вероятность ухода цен и ниже 1700 долл., где они уже были в июле. Поскольку основные факторы снижения продолжают пока работать: это ужесточение денежной политики ФРС США и других ведущих центробанков, повышение ими процентных ставок. Оно приводит к укреплению доллара и снижению измеряемых в нём котировок золота.

Кроме того, увеличивается доходность высоконадёжных инструментов с фиксированным процентом — например, гособлигаций США, что также отвлекает инвесторов от золота. Но, с другой стороны, в 2023 году предполагается масштабная рецессия в ведущих экономиках, а это способно ослабить надёжные валюты и прекратить ужесточение политики. Но даже с учётом этого в долгосрочной перспективе нынешние цены на золото можно считать малопривлекательными. Поскольку невыгодны условия вложений в слитки. Например, на 5 августа СберБанк установил их так: продажа — 4320 руб. за 1 грамм, покупка — 3219 руб.

Мало того, что разница составляет более 25%, которые приобретатель должен будет компенсировать для себя при последующей продаже, а это весьма проблематично и резко снижает доходность вложений. Кроме того, цена для покупателя сейчас — 134,4 тыс. руб. за унцию (31,1 грамм), то есть 2239 долларов. Но на рынке цена унции — 1806 долларов. И крайне маловероятно, говорит эксперт, что она дойдёт даже до нынешней цены покупки. Выше 2100 она не поднималась и в самые острые времена 2020— 2022 годов. А вот валюту можно безналично продавать и покупать через брокерские счета практически по одной и той же цене, с минимальными комиссиями.

Кроме того, добавляет Марк Гойхман, слитки нужно где-то хранить, расходовать на это средства. Есть риски утери, хищений. Любое повреждение, царапина резко снижает стоимость актива. Одним словом, заключает он, слитки не являются, очевидно, хорошей альтернативой валютам. Лучше принять меры по сохранности валютных счетов, распределить такие вложения на несколько валют, уходя только от «недружественных» европейских и американских денег.

