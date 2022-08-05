Эксперт оценил влияние эмбарго на поставки российского золота в Швейцарию

Максим Шеин – начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» – оценил влияние эмбарго на поставки российского золота в Швейцарию.

По мнению специалиста, которое приводит сайт телеканала RT, наша страна не особо пострадает от этого, поэтому для Москвы санкции, к которым на днях присоединился Берн не слишком принципиальны.

«По золоту Россия будет с другими странами налаживать отношения. Что касается Сбербанка, это было еще несколько месяцев назад понятно, что нас будут пытаться дожимать», – резюмировал Шеин.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению известного экономиста, главы Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексея Зубца, для России «золотое эмбарго» Швейцарии ничего не значат.

«Нам плевать на это эмбарго, просто всё равно, потому что Россия сейчас золотом не торгует», – подчеркнул Зубец.

Он при этом считает, что новые санкции ЕС в целом также не нанесут серьезного ущерба нашей стране. Но особенно, это касается золота, так как сейчас резервы создаются из этого драгоценного метала, добываемого государством на его территории.

«Основная же масса золота хранится в России, и лишь небольшая его часть может находиться за рубежом, являясь залогом по договорам», – резюмировал экономист.

Напомним, 3 июля стало известно, что Швейцария присоединилась к санкциям ЕС в отношении российского золота. Новые ограничительные меры касаются в первую очередь запрета на покупку, импорт или транспортировку золота и золотых изделий из нашей страны. Также запрещены услуги, связанные с этими товарами.

