Инвесторы снова выстрелили на слух — и снова мимо

Чистая покупка фондов облигаций США — явление в этом году редкое. На неделе, завершившейся 3 августа, зафиксирован всего третий такой случай. И это неудивительно: весь год доходности в целом растут, а облигации, соответственно, дешевеют. Но порой случаются одна-две недели, когда бонды идут на подъем — и тогда интерес к ним у широких кругов инвесторов вдруг просыпается.

Как сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Lipper, чистый приток средств в фонды облигаций США составил $9,37 млрд. Это максимальный объем с недели, завершившейся 1 сентября 2021 года.

Глобальные фонды облигаций также показали невиданный в этом году результат — $14,4 млрд. Это максимум за 9 месяцев (с 3 ноября). По данным EPFR Global, которые в пятницу привел BofA, приток был немного меньше, но тоже внушительным — $12 млрд.

Как стало уже привычным в этом году, до начала притока доходность неделю снижалась (ее локальный максимум пришелся на 21 июля). И не менее обыденным было то, что ее минимум пришелся на самый конец периода, когда инвесторы активно несли деньги фондам. 2 августа доходность эталонных десятилетних U.S. Treasury падала до 2,516%, а уже в пятницу достигла 2,869%.

Только в последний день недели она подскакивала на 19,3 базисных пункта — заметное падение цены облигаций (их котировки меняются обратно пропорционально доходности). В данном случае U.S. 10 Year Treasury теряли 1,63%. Но, скажем, 30-летние казначейские облигации упали за те же часы на все 2,83%.

Движения других бондов зачастую были и посильнее. Так что покупатели фондов облигаций всего за несколько дней понесли ощутимые потери. Ровно то же приключалось с ними в начале июня и в начале июля, когда и фиксировались предыдущие притоки средств.

Непосредственной причиной падения в эту пятницу стали очень сильные данные с рынка труда. Безработица в США неожиданно снизилась до 3,5%, а прирост числа рабочих мест в июле вдвое превысил прогнозы и достиг 528 тыс.

Это уже какой-то день сурка. В третий раз подряд на рынке после неважной экономической статистики распространяется мнение, что уж теперь-то на фоне угрозы рецессии ФРС замедлит ужесточение денежно-кредитной политики. И вновь рынок труда разбивает все эти надежды.

Дело в том, что для ФРС в силу двойного мандата (занятость и ценовая стабильность) важна именно эта статистика. Несмотря на два подряд квартала снижения ВВП, регулятор пока не готов даже говорить о рецессии. И если он не увидит явных проблем с занятостью, то так и будет бороться с инфляцией.

На этот раз, правда, были нюансы. Виновником слухов про близящийся «голубиный разворот» ФРС стал сам ее председатель Джером Пауэлл, неловко сформулировавший позицию регулятора после заседания, на котором ставка была второй раз подряд поднята на 75 б.п. И вышедшая на следующий день статистика, показавшая падение ВВП, казалось, подтверждала такую возможность.

Так что всю эту неделю президенты различных федеральных резервных банков убили на объяснения, что это не так, а все они — «ястребы» из «ястребов». Статистика с рынка труда стала вишенкой на торте. И вчера срочный рынок, согласно CME FedWatch Tool, уже оценивал вероятность подъема ставки в сентябре еще на 75 б.п. более чем в 70%.

В конце года он видит ее на уровне, по крайней мере, 3,5-3,75% (против нынешних 2,25-2,5%). Но ставка вполне может оказаться и выше 4%. Можно себе представить, как себя будут к тому времени чувствовать покупатели фондов облигаций США.