Вашингтону не удается изолировать Россию и Китай, считает Bloomberg

Если американо-европейские санкции против России поддержали все семь стран G7, то в «двадцатке» поддержка оказалась гораздо – слабее: антироссийские санкции ввели 10 стран. При этом, естественно, лидеры G7 колесят по свету и уговаривают всех, включая членов G20, присоединиться к коллективному Западу в его борьбе с Москвой.

Успехи Запада в изоляции России выглядят неубедительно, считают журналисты Bloomberg. С одной стороны, конечно, санкции ввели десятки стран, но с другой, говорить о полной изоляции Москвы, как это любят делать в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, как минимум, глупо. С мыслью о том, что большая часть планеты не хочет изолировать Россию, придется столкнуться госсекретарю США Энтони Блинкену во время его длительной поездки по Африке и Юго-Восточной Азии, в которую он отправится в самом конце этой недели, отмечает агентство.

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Отсутствие поддержки у коллективного Запада в его усилиях изолировать Москву затрудняет осуществление инициатив типа предложенного Вашингтоном ограничения цены на российскую нефть, для успеха которых требуется максимальное участие в них всех стран.

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Крупнейший «отказник» - Китай, который поддерживает Россию в ее борьбе с Западом. Достаточно сказать, что Пекин потратил на российские энергоносители, главный источник доходов российского бюджета, в июне на 72% больше, чем в первом летнем месяце в прошлом году.

К тому же, у Китая своя «война» с США. Отношения между двумя странами резко обострились на этой неделе после провокационного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. МИД КНР даже отменил планировавшуюся на этой неделе встречу его главы с коллегой из Японии, которая заявила протест по поводу того, что впервые запущенные Китаем во время учений ракеты упали в ее экономической зоне.

Как отмечает Bloomberg, несмотря на многочисленные разногласия с Си Цзиньпином в отношении к Москве, его поддерживает премьер-министр Индии Нарендра Моди, обсуждавший 1 июля с Владимиром Путиным пути расширения индийско-российской торговли и экономического сотрудничества. Бывший президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва, который вероятно скоро вновь возглавит крупнейшую страну Латинской Америки, считает, что Киев виноват в событиях на Украине не меньше, чем Москва.

Глава ЮАР Сирил Рамафоса неоднократно критиковал западные санкции против России. Анкара тоже много раз заявляла, что присоединение к антироссийским санкциям нанесет большой ущерб экономическим и политическим интересам Турции.

Кроме экономических причин, отказ от присоединения многих стран к санкциям объясняется их историческими связями с Москвой, недоверием к бывшим метрополиям и многим другим.

Легко можно найти параллели между попытками США сколотить антироссийскую и антикитайскую коалицию. С созданием коалиции демократий против Китая у Вашингтона тоже немало проблем. Члены G20, включая Индонезию, где этой осенью пройдет очередной саммит этой организации, продолжают как ни в чем не бывало подписывать с Пекином крупные экономические и политические соглашения и контракты. Да и торговый баланс в двусторонней торговле по-прежнему в пользу Пекина.

В качестве примера Bloomberg приводит Саудовскую Аравию, которая находится в дружеских отношениях как с Москвой, так и с Пекином и, похоже, не собирается от них отказываться несмотря на уговоры Джо Байдена и других западных лидеров.

Борьба между Россией и США и их союзниками четко проявилась в конце июля во время большой поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова по Африке. Ее вне всяких сомнений можно считать успешной, отмечает агентство. Особенно если вспомнить, что речь идет о стране, которую на Западе считают полностью изолированной от внешнего мира.

Не менее крепкие позиции на Черном континенте и у Китая. Председатель Си встречается тет-а-тет почти со всеми африканскими лидерами на традиционных саммитах «Форум китайско-африканского сотрудничества». В Пекине прекрасно понимают, что все африканские страны имеют голос в ООН и ее организациях и что такое «ухаживание» за ними обязательно оправдается, как минимум, в сфере дипломатии. В этом году США, например, представили письмо о нарушениях Пекином прав человека в Синьцзяне в Совет по правам человека ООН, предварительно собрав 47 подписей, главным образом, от своих европейских союзников. Куба выступила на защиту Китая. Представление Гаваны поддержали 62 развивающиеся страны, в основном из так называемого Глобального Юга.

Как напоминает Bloomberg, Энтони Блинкен 7 августа прилетит в Преторию, после чего посетит Демократическую Республику Конго и Руанду, где он будет критиковать Россию с Китаем.

Президент Байден зовет африканских лидеров в декабре в Вашингтон на саммит «США-Африка». На нем речь будет идти не только о борьбе с пандемией и изменениями климата, а также продовольственной безопасности. Байден вне всяких сомнений попытается внушить лидерам африканских государств, что Россия и Китай – очень плохие страны и что с ними не стоит иметь никаких дел. Вашингтон вновь будет напирать на демократические ценности, которые якобы нарушают Москва с Пекином, но уже хорошо известно, что знаменитая китайская мягкая сила часто находит больший отклик на Глобальном Юге, чем западные демократические ценности, резюмирует Bloomberg.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо, который будет хозяином и организатором саммита G20, остался привержен традиционной для развивающегося мира политике неприсоединения и заявил, что обязательно направит приглашение президенту Путину на встречу, которая пройдет в ноябре на Бали. Кстати, как и Владимиру Зеленскому. Пекин же подписал соглашение об инвестировании 3 млрд долларов в новый суверенный фонд Индонезии. Естественно, все попытки Белого дома уговорить Видодо не приглашать Си, если они будут предприниматься, тоже обречены на провал.