Инвесторы разочарованы хедж-фондами

Этот год наверняка станет одним из самых худших в истории хедж-фондов. В первые шесть месяцев 2022 года фонды понесли убытки, по данным HFR, на 5,6%. В июле, правда, они отыграли 0,5%, но тем не менее, пишет Financial Times, по доходности сектор уверенно находится на пути ко второму с конца году за последние треть века, после 1990 года, когда начали вести учет. Хуже, чем сейчас, ситуация на рынке хеджевых фондов была лишь во время финансового кризиса в 2008 году.

Большая часть проблем приходится на так называемые долгосрочно-краткосрочные фонды, размер активов которых составляет около 1,2 трлн долларов. Результаты их деятельности находятся в прямой зависимости от рынка ценных бумаг. В первой половине текущего года эти фонды потеряли, по данным HFR, в среднем 12%. Эта категория фондов заработала в июле, по расчетам Джона Шлегеля из JPMorgan, лишь около 1%, что значительно ниже 7-процентного ралли на рынке ценных бумаг в прошлом месяце.