Инвесторы разочарованы хедж-фондами

Этот год наверняка станет одним из самых худших в истории хедж-фондов. В первые шесть месяцев 2022 года фонды понесли убытки, по данным HFR, на 5,6%. В июле, правда, они отыграли 0,5%, но тем не менее, пишет Financial Times, по доходности сектор уверенно находится на пути ко второму с конца году за последние треть века, после 1990 года, когда начали вести учет. Хуже, чем сейчас, ситуация на рынке хеджевых фондов была лишь во время финансового кризиса в 2008 году.
Большая часть проблем приходится на так называемые долгосрочно-краткосрочные фонды, размер активов которых составляет около 1,2 трлн долларов. Результаты их деятельности находятся в прямой зависимости от рынка ценных бумаг. В первой половине текущего года эти фонды потеряли, по данным HFR, в среднем 12%. Эта категория фондов заработала в июле, по расчетам Джона Шлегеля из JPMorgan, лишь около 1%, что значительно ниже 7-процентного ралли на рынке ценных бумаг в прошлом месяце.
Среди наиболее пострадавших известный фонд Maverick Capital, который приносил последние три года своим инвесторам двузначную прибыль, но в январе-июне этого года потерял 35%. Такие же убытки у Skye Global, радовавшего инвесторов высокой доходностью последние шесть лет, но только в июне потерявшего 10,4%. Фонд подвел большой пакет акций Amazon, которые в январе-июне 2022 г. подешевели на 36%. Правда, в последние недели дела у торгового гиганта улучшились и он снизил потери вдвое, до 19%.
Еще хуже в этом году идут дела у Light Street, убытки которого превысили 40%.
Конечно, не все фонды теряли деньги своих инвесторов. Имеются и фонды, прошедшие первую половину года с хорошей прибылью. Во многом благодаря именно им сектор хеджевых фондов несмотря на все потери и разочарование инвесторов все же показал результаты в январе-июне значительно лучше рынка ценных бумаг.
Для большинства инвесторов слабые результаты в этом году стали неприятной неожиданностью. Многие надеялись на возврат хороших дней после 2020 года. В прошлом году, правда, хеджевые фонды плелись в конце рынка, но все надеялись на взлет в 2022 году. Увы, вместо взлета последовало падение. По крайней мере, в первой половине года.
Уже начали появляться первые признаки того, что потери пугают инвесторов. Если в прошлом году они вложили в хеджевые фонды в общей сложности 13,92 млрд долларов, то в первом квартале – лишь 440 млн. В марте был сильный отток средств, а в июне он, по данным фондового администратора Citco, превысил 10,1 млрд долларов. Ожидается, что в третьем квартале погашение составит 7,8 млрд долларов, а в конце года – 6,4 млрд.
Инвесторы явно разочарованы хеджевыми фондами. К тем, кто уже начал принимать меры, относится, например, голландский пенсионный фонд ABP, который резко сократил вложения.
Слабые показатели в первой половине 2022 года и недовольство инвесторов однако не повлияли на уверенность сектора в своей способности привлекать средства. Опрос 100 хеджевых фондов технологической компанией SigTech показал, что почти каждый четвертый (23%) ждет резкого увеличения активности инвесторов в следующие два года, 60% респондентов рассчитывают на незначительный рост активности и лишь 4% считают, что активность инвесторов в 2023-24 годы снизится.