Компания Napoleon IT впервые в России открыла набор сотрудников для работы в метаофисе

Компания Napoleon IT организовала офис в метавселенной Minecraft и объявила о наборе в него более 15 сотрудников.

Как пишет ТАСС, среди открытых вакансий — офис-менеджер и по совместительству дизайнер виртуальных миров, а также охранник-модератор, лут-менеджер и event-дизайнер.

«Для подготовки полноценного выхода всех сотрудников в метавселенную Napoleon IT открывают набор на необычные вакансии. Например, офис-менеджер виртуальных миров и дизайнер в одном лице, кто будет создавать уют и дорабатывать пространство. Охранник-модератор, который будет следить за порядком, возьмет на себя обязанность модерировать поведение участников, блокируя тех, кто нарушает правила. Среди вакансий есть даже pet-няня, которой предстоит заботиться не только о ручных питомцах, но даже и о драконах», — приводит агентство слова директора по стратегии и сооснователя компании Руслана Ахтямова.

Сооснователь Napoleon IT отметил, что подобный формат обеспечивает более глубокое погружение в рабочий процесс, а также создает эмпатию между коллегами и клиентами, закрепляя восприятие компании как единого целого.

«Мы первые в России, кто открыл набор сотрудников для работы именно в метаофис в таком количестве. Есть вакансии по созданию метапространств, как дизайнеры, но мы не встречали ни одной вакансии для работы внутри них. Для нас это стратегический и экспериментальный шаг, призванный объединить коллег со всех уголков света в едином пространстве», — подчеркнул Ахтямов.

Уточняется, что среди требований к кандидатам на должность в метаофисе — опыт игры в Minecraft, наличие портфолио, а также желание погрузиться в атмосферу Napoleon IT в метавселенной.

Компания Napoleon IT работает с 2011 года, среди ее основных направлений — Data Science, Computer Vision, Machine Learning, ML, cloud, highload backend и mobile в отраслях ретейл, промышленность и финтех.

Ранее «Эксперт» писал, что, согласно исследованию McKinsey&Co, ежегодные расходы компаний и потребителей в мире, связанные с метавселенной, к 2030 году могут достичь $5 трлн. Объемы электронной торговли в рамках метавселенной могут вырасти до 2-2,6 трлн долларов США, в то время как емкость рынка виртуальной рекламы составит 144-206 млрд долларов.