Лидерами рейтинга региональных гарантийных организаций стали ульяновская и удмуртская РГО

Наиболее эффективные региональные гарантийные организации (РГО) работают во Владимирской, Новосибирской и Астраханской областях. Также лидирующие позиции занимают Забайкальский край, Ивановская и Костромская области, республиках Чувашия, Коми, Удмуртия и Татарстан. К таким выводам пришли в ходе составления рейтинга РГО по итогам 2021 года в Корпорации МСП.

В блоке «Эффективность» учитывалось 10 показателей: отношение портфеля поручительств РГО к капиталу, степень покрытия малого и среднего бизнеса поручительствами, доля рынка по портфелю поручительств в денежном выражении и другое. Лидеры рейтинга эффективности получили высший ранг Е+.

«Показатели региональных гарантийных организаций, возглавивших рейтинг, говорят о том, что они в целом эффективно используют свой капитал на поддержку предпринимателей. Это упрощает для местного бизнеса задачу по привлечению заемных средств и расширяет его возможности дальнейшего развития, сохранения действующих и создания новых рабочих мест», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Минимальное число баллов и рейтинг NE по показателям эффективности получили представители республик Калмыкия и Ингушетия, Красноярского края, Республики Алтай, Ненецкого автономного округа, Еврейской автономной, Кировской, Челябинской, Нижегородской и Мурманской областей.

«Можно констатировать, что капиталы этих РГО работают недостаточно эффективно, что, в свою очередь, влияет на снижение объемов гарантийной поддержки для бизнеса в регионе. При этом основной задачей РГО является направление государственных средств на поддержку предпринимателей, упрощая и удешевляя для них получение кредитов. Мы поможем отстающим провести «работу над ошибками», для чего предлагаем им активнее участвовать в программе совмещения своих и «зонтичных» поручительств», — сказал Исаевич

По словам гендиректора корпорации, «работа над ошибками» позволит увеличить объем выданных гарантий примерно втрое и покрывать обязательства предпринимателей по кредитам до 70% - в рамках общего правила и до 90% - для начинающих и молодых предпринимателей. В корпорации также предлагают РГО с минимальными баллами активнее взаимодействовать с местными властями.

Помимо эффективности, Корпорация МСП оценила финансовую устойчивость региональных гарантийных организаций. Здесь учитывалось 14 критериев, в том числе доля выплат в портфеле поручительств, рентабельность капитала, отношение операционных расходов к операционным доходам, максимальный размер риска на одного клиента и другое. Максимальные оценки и рейтинг АА здесь присвоили Ульяновской области, Удмуртской Республике и Алтайскому краю.

В итоговом «общем зачете», учитывая блоки «Финансовая устойчивость» и «Эффективность», лидерами стали Ульяновская и Удмуртская РГО с рангом «АА Е+».

С 2022 года финансовая поддержка региональных гарантийных организаций осуществляется только с учетом присвоенного ранга. Для этого Корпорация МСП составляет рейтинг по утвержденной Минэкономразвития РФ методике.