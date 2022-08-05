«Медведи» готовы вылезти из берлоги

Утро пятницы вновь не радует российских инвесторов. Нефть торгуется около $95 за баррель – последний раз так дешево она стоила в феврале прошлого года. Причем, если в самое ближайшее время не появится поводов для отскока нефтяных котировок, они пойдут в сторону наименьшего сопротивления, то есть вниз. Правда, с открытием европейских бирж нефтяные контракты подросли в цене, давая надежду, что худший сценарий не реализуется. Но пока о развороте нефти вверх говорить рано.

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Аналитики пугают доверчивых частных инвесторов тем, что на торги уже в понедельник вернется часть нерезидентов, которые, как прогнозируется, в основной своей массе будут продавать акции.

Наконец, сегодня не только разгар сезона отпусков, но еще и пятница, а, значит, многие участники рынка решат сократить свой торговый день. Это грозит дальнейшим снижением ликвидности рынка, в результате чего волатильность торгов может возрасти.

Поэтому неудивительно, что Индекс Мосбиржи начал день со снижения, в первый час торгов потеряв 1,8% капитализации и уйдя ниже промежуточной поддержки 2100 пунктов. Дальнейшее небольшое снижение индикатора может спровоцировать закрытие частью игроков длинных позиций по стопам, ограничивающим убытки, что лишь усилит падение рынка.

Как и вчера, из-за дешевой нефти хуже рынка выглядят представители нефтегазового сектора.

В самое ближайшее время стоит ожидать сильных движений в «Норникеле». Сейчас акции компании торгуются в районе годовых минимумов, поэтому «быки» будут покупать бумагу в расчете на спекулятивный отскок, а «медведи» ее продавать, надеясь на пробой уровня и дальнейшее снижение. Исход этого противостояния предсказать невозможно, но не угадавшим придется закрывать свои позиции с убытком, что еще больше усилит тренд.

С утра цены на основную продукцию ГМК — никель, платину и палладий растут, но это не станет определяющим фактором в дальнейшей динамике бумаги.

В лидерах утреннего роста вновь расписки HeadHunter, с середины июля выросшие в цене в 2,2 раза. Бумага подошла к техническому сопротивлению и сильно перекуплена. Некоторые аналитики говорят, что ее рост не имеет фундаментальной основы.

Бумаги других компаний «новой экономики» начали коррекционное снижение: дешевеют расписки «ВКонтакте», акции «Яндекса» и МТС. Не исключено, что в течение дня и HeadHunter присоединится к общему тренду сектора.

Некоторую надежду на небольшой рост рынка давали вчера закрывшиеся в плюсе акции ВТС и Сбера. Очень часто динамика акций банковского сектора служит опережающим индикатором движения Индекса Мосбиржи. Но сегодня это не сработало: Сбер и ВТБ «покраснели».

Без изменений относительно вчерашнего закрытия торгуется рубль, на который действуют два противоречивых драйвера. С одной стороны, все прекрасно понимают, что падение ценна нефть и сокращение экспорта газа в Европу неизбежно приведет к уменьшению притока валютной выручки на Московскую биржу. С другой стороны, заявление Банка России о содействии ускорению девалютизации экономики заставит банки активно очищать свои балансы от долларов и евро.

Поэтому пока с большой вероятностью российская валюта продолжит с небольшой амплитудой колебаться чуть выше отметки 60 руб. за доллар. Но при малейших намеках на формирование нового тренда к нему с радостью присоединятся спекулянты, поэтому выход из нынешней консолидации может быть сильным.