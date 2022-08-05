Мэр Донецка сообщил об обстреле больницы со стороны украинских военных

В Донецке обстрелу со стороны ВСУ подверглась больница, есть сведения о пострадавших.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным, под обстрелом больница № 17 в Куйбышевском районе Донецка, имеются пострадавшие», — написал Кулемзин.

Представительство Донецкой народной республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточняет, что в течение 13 минут украинские военные выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО «Град» и семь снарядов калибра 155 миллиметров. «Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.12 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град". 10.25 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Кировский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров», — указывается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Артиллерия с боеприпасами такого рода используется странами НАТО. Кроме того, на Украине выпустили в единственном экземпляре колесную САУ «Богдана» под указанный калибр, отмечает «РИА Новости».

Накануне, 4 августа, Кулемзин сообщил, что в результате обстрелов центра города украинской армией погибло шесть человек, еще семеро пострадали. Из-за ударов по Донецку в четверг была сорвана церемония прощания с погибшей 3 августа полковником гвардии Ольгой Качурой.