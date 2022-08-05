Мировые цены на продовольствие резко упали

Мировые цены на продовольственные товары в июле резко упали, причем цены на основные зерновые культуры и растительные масла за месяц снизились более чем на 10%. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс продовольственных цен, который отражает изменения мировых цен на основные виды продуктов питания, в июле составил 140,9 пункта, что на 8,6% ниже июньского показателя.

Статья по теме: В ООН перечислили факторы, которые усугубят продовольственный кризис

«Падение значения индекса продолжается четвертый месяц подряд после того, как в начале года оно достигло рекордного исторического уровня. Однако по сравнению с показателем июля 2021 года значение этого индекса оказалось выше на 13,1%», — следует из пресс-релиза ФАО.

Главный экономист ФАО Максимо Тореро заявил, что несмотря на снижение «крайне высоких цен на продовольствие», в мире сохраняется множество факторов неопределенности, в частности, высокие цены на удобрения, колебания валютных курсов и слабые прогнозы относительно развития мировой экономики.

По данным организации, значение Индекса цен на растительные масла в июле снизилось на 19,2% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув самого низкого за последние десять месяцев уровня. Мировые цены на зерновые за месяц упали на 11,5%, при этом они все еще остаются на 16,6% выше прошлогодних. Более всего снизились цены на пшеницу (14,5%), что, с одной стороны, обусловлено достигнутой между РФ и Украиной договоренностью о разблокировании экспорта из ключевых черноморских портов, а с другой, растущим сезонным предложением в Северном полушарии, где продолжается уборка урожая, отметили в ФАО.

Мировые цены на сахар за месяц снизились на 3,8%, на молочную продукцию — на 2,5%, на мясо — на 0,5% из-за ослабления импортного спроса на говядину, баранину и свинину. При этом стоимость мяса птицы достигла «беспрецедентно высокого уровня вследствие устойчивого глобального импортного спроса и снижения предложения в результате выявления очагов гриппа птиц в Северном полушарии».