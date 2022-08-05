Первые 20 серийных самолетов «Байкал» выпустят в 2024 году

Директор обособленного подразделения №2 в Казани АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) Рамиль Ахмадеев рассказал, когда планируется запустить производство серийных ЛМС-901 «Байкал», которые должны прийти на смену советскому «кукурузнику» Ан-2.

Он сообщил, что в настоящий момент машина проходит летные испытания. «Сертификат типа планируется получить в 2023 году, 2024 год — начало серийного производства», — цитирует Ахмадеева ТАСС. Топ-менеджер уточнил, что минимальная стартовая серия начнется с 20 самолетов.

«Естественно, как только рынок машину воспримет, сразу речь пойдет о сотнях», — заявил Ахмадеев в кулуарах форума «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование». Он добавил, что до 2030 года планируется наладить производство примерно на 150 машин в год.

Директор подразделения УЗГА отметил, что на первые серийные самолеты «Байкал» уже оформлены контракты — машины востребованы на Дальнем Востоке. «Думаю, будут появляться, возможно, и новые региональные компании, операторы. Поэтому заказ имеется уже», — рассказал он.

По словам Ахмадеева, стоимость самолета в базовом исполнении — 120 млн руб.

Первый полет девятиместного ЛМС-901 «Байкал» состоялся в январе этого года в Екатеринбурге. Крейсерская скорость машины достигает 300 км/ч, максимальная дальность — 3 тыс. км. Самолет может выполнять как грузовые, так и пассажирские перевозки, а также осуществлять патрулирование и мониторинг территорий.