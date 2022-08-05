Производитель воды «Ессентуки» начал разработку автоматизированной системы оценки состояния недр

ООО «Холдинг Аква», выпускающее минеральную воду «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17», решило заняться внедрением автоматизированной системы учета и мониторинга скважин.

Пилотный проект реализуется совместно с метрологическими институтами, сообщает пресс-служба компании.

«Это поможет скорректировать процесс добычи воды за счет увеличения точности измерений и сделает процесс мониторинга месторождения максимально оперативным», — поясняется в пресс-релизе холдинга.

Отмечается, что система позволяет свести на нет ошибки, связанные с человеческим фактором, дает возможность детально изучать работу водоносных горизонтов и оценивать состояние недр.

Гендиректор компании Святослав Вильк отметил, что «Холдинг Аква» стал первым производителем минеральной воды в регионе, использующим такую технологию. «Внедрение автоматизированной системы учета и мониторинга минеральной воды — еще один шаг на пути развития предприятий группы компаний "Холдинг Аква"», — подчеркнул он, добавив, что проект затронет весь парк скважин группы и даст мультипликативный эффект не только на операционные показатели, но и на качество управления блоком недропользования.

Сообщается, что стоимость проекта составляет 30 млн рублей.

ООО «Холдинг Аква» представляет собой предприятие полного цикла по добыче, розливу и дистрибуции минеральной воды, в том числе популярных марок «Ессентуки №4» и «Ессентуки №17». В прошлом году компания нарастила объемы производства на 54% по сравнению с показателем 2020 года, почти до 100 млн бутылок. Предприятие является совместной компанией ООО «Аква инвест», доля в которой принадлежит, в частности, АФК «Система», и АО «Кавминкурортресурсы», являющегося крупнейшим недропользователем Кавказских Минеральных Вод (контролируется государством). В общей сложности «Холдинг Аква» направляет на поддержание добывающей инфраструктуры около 100 млн руб. в год.