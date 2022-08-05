Путин подписал указ об ответных мерах в сферах финансов и ТЭК на действия недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах (ТЭК) из-за недружественных действий стран и организаций.

Соответствующий документ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данный указ ориентирован на защиту национальных интересов России. Согласно документу, вводится запрет на сделки с акциями стратегических отечественных предприятий со стороны недружественных стран.

Кроме того, запрещаются соответствующие сделки с акциями организаций, которые таковым предприятиям принадлежат. Также вводится запрет, касающийся нефтегазового проекта «Сахалин-1». В частности, нельзя проводить сделки с долями участников соглашения о разделе продукции по проекту.

Другой запрет касается акций российских банков из перечня, который утверждается президентом по представлению правительства и по согласованию с ЦБ РФ.