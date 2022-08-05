Путин прибыл в Сочи, где проведёт переговоры с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин уже находится в Сочи, где вскоре у него пройдут переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Позже об итогах встречи лидеров двух стран проинформирует СМИ вице-премьер – сопредседатель межправкомиссии Александр Новак.

Об этом рассказал журналистам руководитель пресс-службы главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

«Президент уже в Сочи, он готовится к сегодняшним контактам с Эрдоганом, – отметил он. – Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций. Наш сопредседатель межправкомиссии с другими представителями экономического блока вели работу комплексную. Еще не исключаем встречи по внутренним делам».

Также пресс-секретарь президента рассказал, что Кремль попросит Александра Новака как сопредседателя межправкомисии дать информацию для прессы по итогам переговоров.

«Может быть, другие участники расширенного состава также смогут поделиться с вами информацией», – резюмировал Песков.

Между тем, стало известно, что Эрдоган прибудет в Сочи в 15:00 мск. Сначала турецкий лидер проведёт переговоры с Путиным тет-а-тет, затем с участием делегаций.

Как ранее писал «Эксперт», визит Эрдогана для переговоров с Путин анонсировался турецкой стороной ещё 26 июля.

Напомним, 19 июля Путин посетил Тегеран. Там у него прошла трехсторонняя встреча с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и главой Турции Эрдоганом. Кроме того, российский и турецкий лидеры провели там же двусторонние переговоры.

