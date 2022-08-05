Россия выдавливает саудитов на самом горячем рынке нефти

В условиях непрекращающейся борьбы Пекина с коронавирусной пандемией и замедлением темпов роста китайской экономики на первое место у экспортеров нефти сейчас выходит Индия. Спрос на нефть в ней растет такими же высокими темпами, как развивается экономика Индии. Своей нефти у Нью-Дели очень мало, поэтому он покрывает 85% потребностей в «черном золоте» за счет покупок за границей.

Индийский рынок может стать серьезным испытанием для неплохих отношений, установившихся в последнее время между Россией и Саудовской Аравией. Все дело в том, что Москва и Эр-Рияд – главные конкуренты на очень важном и многообещающем индийском рынке.

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Обращают на себя внимание метаморфозы и перемены, которые произошли в этом году на нефтяном рынке Индии. Еще в феврале, по данным Kpler, российской нефти на нем практически не было. Однако всего лишь через три месяца, в июне, Россия была уже вторым экспортером нефти для Нью-Дели и почти догнала лидера - Ирак. В прошлом году Саудовская Аравия была второй в списке экспортеров нефти для Индии, а Россия – только девятой.

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Ирак, как и в 2021 году, остается главным экспортером нефти для Нью-Дели. В мае иракская нефть стоила, по данным Kpler, приблизительно на 9 долларов дороже за баррель, чем российская. В июне картина резко изменилась: теперь уже иракская нефть была дешевле российской на те же 9 долларов.

Поразительных успехов на индийском рынке российская нефть добилась благодаря суперскидкам. С апреля по июнь, по данным Bloomberg, Москва продавала нефть Индии дешевле, чем Эр-Рияд. В мае, к примеру, разница достигала почти 19 долларов за баррель! Благодаря такой большой скидке российская нефть и обошла аравийскую. В июне разница снизилась, Москва продавала нефть в среднем по 102 доллара за баррель, а разница сократилась до 13 долларов.

Индийцы – очень прагматичные бизнесмены. В торговле для них главное – коммерческая выгода. Поэтому она охотно покупает дешевую нефть у России. Достаточно сказать, что импорт российской нефти в июне вырос в 10 (!) раз по сравнению с мартом. Низкие цены сейчас для Индии особенно важны в связи с высокой инфляцией и рекордным торговым дефицитом.

Во втором квартале этого года Индия, по данным индийского правительства, купила нефти на 47,5 млрд долларов. Для сравнения: в апреле-июне 2021 года счет за заграничную нефть был почти вдвое меньше – 25,1 млрд долларов.

«Индийские нефтеперерабатывающие заводы стараются покупать самую дешевую нефть,- объясняет основатель сингапурской консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари.- Российская нефть в данный момент лучше всего подходит по всем требованиям. Доля Саудовской Аравии и Ирака (в индийском импорте) падает, но они сейчас увеличили поставки в Европу».