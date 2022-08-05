«Ростех» разработал комплекс защиты самолетов от птиц, действующий на расстоянии более 20 км

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Росэлектроника» разработал систему орнитологической безопасности полетов для аэропортов, позволяющую отслеживать полет одновременно до ста птиц на расстоянии до 21 км.

Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

Комплекс под названием Orni включает подсистему радиолокационного обнаружения и сопровождения, он оснащен биоакустическими излучателями и другими устройствами, отпугивающими птиц, оказавшихся в опасной для полетов зоне.

«Комплекс получил программное обеспечение, которое фиксирует и вносит в архив все полеты птиц, а также контролирует работу подсистем и обменивается информацией с другими службами аэропорта. Вся работа Orni ведется в автоматическом режиме», — указывается в пресс-релизе.

Уточняется, что в составе «Ростеха» разработкой занимается предприятие холдинга «Росэлектроника» — НИИ «Вектор».

По данным Международной организации гражданской авиации ежегодно в мире происходит более 5000 столкновений воздушных судов с птицами, отметил директор по коммерческой деятельности НИИ «Вектор» Андрей Сорокин. По его словам, в половине случаев птицы попадают в двигатель, после чего воздушному судну приходится возвращаться в аэропорт. «Наша новая система с высокой точностью отслеживает полеты птиц рядом с аэропортом и отпугивает их во время взлетов и посадок самолетов», — приводятся слова Сорокина.

Оборудование успешно прошло тестовую эксплуатацию в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Устройства не создают помехи и не влияют на работу радиотехнического оборудования самолетов и аэропортов, отмечают в пресс-службе госкорпорации.

Наиболее известным инцидентом с попаданием птиц в двигатель самолета стала аварийная посадка авиалайнера Airbus A321-211 «Уральских авиалиний» под Жуковским 15 августа 2019 года. Самолет выполнял рейс по маршруту Москва — Симферополь; вскоре после вылета из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей чаек, у него отказали оба двигателя. На борту самолета находились 226 пассажиров, в том числе шестеро детей. Благодаря слаженным действиям экипажа удалось избежать жертв, пилоты сумели благополучно посадить воздушное судно на кукурузное поле. Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоено звание Герой России, остальные члены экипажа награждены орденом Мужества. Сам лайнер получил серьезные повреждения.