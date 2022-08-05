«Сахалин-2» держит японцев на коротком энергетическом поводке

Власти Японии будут просить компании Mitsui и Mitsubishi рассмотреть возможность сохранения своих долей в проекте «Сахалин-2», который является крайне важным для энергобезопасности государства. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда на пресс-конференции напомнил, на данный момент Россия не предоставила точного графика процесса создания нового оператора проекта.

Зарубежные акционеры — Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%), а также Shell (27,5%) — должны будут либо согласиться войти в зарегистрированное в РФ общество с ограниченной ответственностью, либо попросту покинуть «Сахалин-2» на неизвестных пока условиях.

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Япония не хочет быть замененной на Китай

Российское экспертное сообщество считает, что с высокой долей вероятности японские компании останутся в проекте. Тем более, что к такому решению и х активно подталкивает их собственное правительство. Данный факт станет для японского бизнеса достаточным оправданием перед Западом и антироссийски настроенными согражданами в контексте продолжения взаимодействия с «агрессором», предположил эксперт Финансового университета, при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Фундаментальные причины ясны. Япония получает через “Сахалин-2” более 8% всего газового экспорта. И заменить эту долю для такого индустриально развитого государства без проблем не получится. В то же время все понимают, что Россия, в случае если Япония от сырья откажется, сможет его легко пристроить в других странах, той же Юго-Восточной Азии», — заявил он «Эксперту».

Кроме того, «Сахалин-2» сам по себе является крайне выгодным проектом для Японии. Завод находится в субарктической зоне, что дает возможность потреблять меньше энергии для сжижения сырья. Это позволяет участникам хорошо зарабатывать, а в случае с Японией — быстро и эффективно поставлять газ на свои же рынки. В порты самых крупных потребителей топлива «Сахалина-2» — Японии и Южной Корее — танкер с СПГ может дойти практически в течение одних суток.

Однако, если японские компании все же примут решение покинуть проект, то их место могут легко занять китайцы.

«Это, конечно же, стратегически и экономически невыгодно для Японии. Поэтому я думаю, что компании останутся. В целом, Mitsui и Mitsubishi являются нашими давними партнерами, дают стабильные рабочие механизмы, при которых газ поступает на рынки сбыта. Но да, если Япония будет развивать энергетический конфликт, то ее компании заменят. Однако нужно понимать, как себя будет вести и сам Китай. Хотя, мне кажется, что ситуация с приездом Пелоси на Тайвань уже должна была подтолкнуть Пекин к более плотному сотрудничеству с РФ в сфере энергетических проектов. Но пока что этого не происходит. Поэтому можно продолжить сотрудничество с японцами, почему нет», — резюмировал Станислав Митрахович.

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Россия готова продолжить сотрудничество с японцами

Согласен мнением коллеги, ведущий аналитик фонда Национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он отметил в комментарии «Эксперту», что в условиях глобального энергетического кризиса остаться без какой-то доли поставок СПГ японское правительство не хочет.

«Документы подписывались на момент старта проекта. Насколько мы понимаем, это, наверное, самый дешевый для Японии СПГ во всем пакете ее импорта. И я замечу, что в указе нашего Президента о перерегистрации компании оператора, новое ООО получает всю собственность и всю ответственность, которая была у “Сахалин Энерджи“. То есть документы на поставку газа сохраняются, их никто не отменяет. Но это только пока. И Япония, видимо, боится, что если ее компании из проекта уйдут, то Россия посчитает это враждебным актом и в дальнейшем может пересмотреть контракты на поставку газа», — указал эксперт.

В случае, если Япония лишится более 8% импорта СПГ, стране придется обратиться к поиску альтернативы на спотовом рынке, где цены значительно выше тех, что были обозначены в долгосрочных контрактах с РФ. И, скорее всего, полагает Игорь Юшков, японское правительство не захочет создавать подобных рисков. Пространство для маневров у японских «партнеров» РФ тут невелико. Можно сказать, что «Сахалин-2» держит их на коротком энергетическом поводке.

«Если же японцы примут решение остаться, то никакой сложной процедуры их не ожидает. С формальной точки зрения иностранные компании просто должны написать заявление, и им выдадут такую же долю, которая была у них до этого. Но, конечно, определенное давление на Японию уже оказывается и будет оказываться. В первую очередь, с точки зрения того, что, оставаясь в проекте, они помогают России в ее конфликте с Украиной. Впрочем, по факту этот аргумент является очень слабым. Японцы сами говорили, что, если они выйдут из проекта, России бесплатно достанутся доли в “Сахалине-2”. И она продаст их китайским или индийским компаниям. В итоге все равно заработает. Так, что Япония демаршем никакого удара по России не нанесет. Сейчас заметно, что эмоции улеглись. Практически сразу после переговоров с США японское правительство заявило, что “Сахалин-2” важен для них. И ответной реакции Запада не последовало. Вероятно, Япония уже согласовала с США, что японские компании останутся в проекте», — добавил он.

Для самой России, предположил Игорь Юшков, может быть выгодно, чтобы японские компании оставались акционерами «Сахалина-2». Помимо того, что Mitsui и Mitsubishi остаются якорными инвесторами проекта, с которых фактически он и начинался, сохранение данного сотрудничества позволит РФ заявить о безуспешности ее экономической изоляции.

«В какой-то степени нам может было бы и выгодно, чтобы они ушли, но нас в таком случае потом постоянно критиковали бы за то, что мы “выжили” иностранных инвесторов. А сохранение японцев показывает: остаться — это выбор самой компании. А значит, Россия никого ни к чему не принуждала, не выгоняла и продолжает контакты с теми, кто готов работать», — заключил эксперт.