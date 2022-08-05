Саудовская Аравия и Эмираты готовы залить планету нефтью, но не сейчас

Неофициальные лидеры ОПЕК Саудовская Аравия (КСА) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пообещали «значительно увеличить» добычу и экспорт нефти, если этой зимой планета столкнется с ее дефицитом. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, Эр-Рияд и Абу-Даби могут выбросить на рынки намного больше нефти, но только в том случае, если спрос будет сильно превышать предложение и если планете будет угрожать серьезный энергетический кризис.

«С учетом отсутствия газа в Европе и вполне возможного к концу года ограничения цен на российскую нефть, мы не можем сейчас выбрасывать на рынки всю нефть до последнего барреля»,- приводит Reuters слова своего источника, хорошо знакомого с ситуацией.

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В последнее время очень много говорят о резервных мощностях ОПЕК, т.е. о том, на сколько участники нефтяного картеля могут в случае необходимости нарастить добычу. По последним данным, речь может идти о 2,7 млн бар./д. С одной стороны, это, конечно, немало, но с другой, это вовсе не значит, что страны ОПЕК могут, скажем, в течение нескольких дней нарастить добычу «черного золота» почти на 3 миллиона баррелей в сутки. Речь может идти, во-первых, не о таком большом росте добычи, а во-вторых, не за такое короткий промежуток времени, как несколько дней или недель.

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В июле Wall Street Journal сообщил со ссылкой на свои источники, что КСА едва ли вплотную приблизилось к максимуму добычи нефти и что у нее, следовательно, не осталось резервных мощностей. Все дело в необходимости профилактического ремонта, замедлении уровней добычи на отдельных месторождениях и проблемах с давлением.

Однако сейчас появилось более свежее сообщение о суммарной резервной мощности всего картеля, львиная доля которой приходится на КСА и ОАЭ, на уровне 2,7 млн бар./д.

«Единственный вариант, при котором мы можем доказать большие резервные мощности, это длительный энергетический кризис»,- объяснил источник Reuters.

Эр-Рияд, крупнейший производитель нефти в ОПЕК, добывал в июле всего лишь 10,6 млн бар./д., а Абу-Даби, третий после Ирака производитель в нефтяном картеле, добывал в прошлом месяце около 3,1 млн бар./д.

Естественно, глобальный энергетический кризис заставляет всех думать о предстоящей зиме, до прихода которой остается все меньше времени. В особенно уязвимом положении оказалась Европа, которая может вообще остаться без российского газа как по техническим причинам, так и из-за вводимых самими же европейцами против России санкций.

Труднее всего, скорее всего, придется зимовать немцам. Не удивительно, что руководство Германии сейчас уже лихорадочно готовится к отопительному сезону: разрабатывает планы по нормированию энергоресурсов и ищет их альтернативных поставщиков, а также призывает население и бизнес к экономии энергии.

На состоявшемся на этой неделе саммите ОПЕК+ было решено увеличить добычу нефти в сентябре на 100 тыс. бар./д. Такого маленького роста добычи не было за все время существования соглашения ОПЕК+, обычно рост составляет 300-400 тыс. бар./д. Наблюдатели не без оснований считают столь незначительное увеличение уровня добычи почти трех десятков нефтедобывающих стран красноречивым ответом Эр-Рияда и наследного принца Мухаммеда бен Салмана, который сейчас фактически правит королевством вместо больного отца, на недавний визит Джо Байдена. Несмотря на все заверения Вашингтона и Белого дома о том, что главной причиной поездки в Эр-Рияд было желание Байдена улучшить отношения с Саудовской Аравией, изрядно испорченные за время его пребывания в Белом доме, все же ездил американский президент просить кронпринца качать больше нефти.