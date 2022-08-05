Стоп-заявки и слабые нервы осыпали рынок акций

Индекс Мосбиржи сегодня упал на 2,8%. Всего же распродажи российских акций идут уже 5 дней кряду. За истекающую неделю рублевый индикатор рынка потерял 7,1%.

К сокращению длинных позиций инвесторы приступили с самого старта торгов. Очень быстро Индекс Мосбиржи пробил несильную техническую поддержку 2100 пунктов, после чего у многих стали срабатывать стоп-заявки для ограничения убытка, а также не выдерживать нервы.

Кроме технического фактора, некоторых частных инвесторов буквально «заставляли» закрываться аналитики, пугающие прогнозами усиления снижения рынка в понедельник, когда на торги впервые после долгого перерыва выйдут нерезиденты из дружественных стран и зарубежные компании, принадлежащие российским лицам.

На этих страхах обвалилась на 4,5%, пожалуй, самая фундаментально слабая отечественная «голубая фишка» — акции «Газпрома». Нет смысла спорить, сам ли «Газпром» в силу политических факторов не хочет ремонтировать вышедшие из строя турбины, или этому мешают западные санкции. Факт остается фактом: прокачка газа по «Северному потоку» вскоре может быть полностью остановлена, а выручка «Газпрома» продолжит сокращаться. За неделю бумага подешевела на 9,6%.

Когда на рынке присутствуют ожидания дальнейшего падения, практически все инвесторы стараются высвободить деньги под будущие покупки. Поэтому в первую очередь продают те бумаги, на которых они уже смогли заработать. Сегодня мощно скорректировался высокотехнологический сектор: «Яндекс» -8,2%, VK -6,3%, Ozon -4,7%.

Акции «Норильского Никеля» в результате снижения на 2,2% переписали минимум этого года. С понедельника бумага подешевела почти на 11% и текущий потенциал снижения до сильной поддержки составляет свыше 15%.

Бумаги нефтяных компаний хотя и завершили день с потерями, но выглядели лучше рынка благодаря отскоку нефти. К окончанию российских торгов цена нефти на мировом рынке выросла на 1,5%, до $95,5 доллара за баррель. В случае возврата нефти к $100 нефтянка станет первым кандидатом на отскок после завершения распродаж акций со стороны нерезидентов, если вообще масштабные продажи будут.

За неделю нефть подешевела на 7,8% — более сильное недельное падение последний раз наблюдалось в марте.

Техническая картина по российскому рынку акций «медвежья». С большой вероятностью Индекс Мосбиржи сходит в район 2000 пунктов, до которого осталось упасть менее 60 пунктов. Если «круглая» отметка 2000 не устоит, то следующей целью падения выступит 1800 пунктов. Но это пока маловероятный сценарий. Многие аналитики ждут скорой поддержки рынка со стороны реинвестирования дивидендов, которые уже начинают поступать, а также традиционного для второй половине августа усиления деловой активности и притока средств «депозитчиков», которых не устраивают нынешние проценты по вкладам.

Рубля негативные настроения не коснулись. По итогам дня российская валюта подешевела к американской на 0,4%, а с начала августа — на 1,7%. Спекулянты пока опасаются играть против рубля даже в условиях снижения котировок нефти, не исключая, что в ближайшее время банки последуют «рекомендациям» ЦБ и начнут сокращать долю «недружественной» валюты в своих балансах.

Техническая картина по паре доллар-рубль не меняется: консолидация чуть выше отметки 60 с совсем небольшой волатильностью продолжается. Не исключено, что на следующей неделе спекулянты попробуют раскачать валютный рынок.

