ЦБ назвал регионы с самыми высокими ставками по ипотеке

В июне банки выдали россиянам 65,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 253,5 млрд рублей, что почти вдвое превышает майские показатели, однако по сравнению с июнем 2021 года ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) было выдано на 63,4% меньше по количеству и на 53,5% — по объему. Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке за месяц выросла на 0,19%, до 6,36%, минимальная была зафиксирована в Псковской области (4,34%), максимальная – в Чечне (12,28%). Об этом говорится в информационном бюллетене ЦБ «Сведения о рынке ипотечного кредитования в России».

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«Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в рублях в июне 2022 г. увеличилась на 0,19 п.п. и составила 6,36% (6,17% месяцем ранее). В то же время средневзвешенная ставка по ИЖК по ДДУ в рублях снизилась по сравнению с прошлым месяцем и составила 3,74% (3,81% месяцем ранее). В Псковской области наблюдалась минимальная средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях в отчетном месяце – 4,34%, в Чеченской Республике – максимальная, 12,28%», — следует из бюллетеня ЦБ.

На втором месте по величине процентной ставки по ипотеке находится Ингушетия (9,89%), на третьем — Карачаево-Черкессия (9,79%).

Как и ранее, наибольший объем ипотечных кредитов был выдан заемщикам из Москвы (45,9 млрд руб.), Подмосковья (24,5 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (17,3 млрд руб.), наименьший – заемщикам из Ингушетии (50 млн руб.). Наибольший средний размер ИЖК был зафиксирован в Москве (8,2 млн руб.), Московской области (6,1 млн руб.) и Санкт-Петербурге (5,9 млн руб.), наименьший – в Чечне (0,8 млн руб.).

Средний срок ипотечного кредитования в июне вырос до 269,9 месяца (22,5 года), что на 26 месяцев, или 2,2 года больше аналогичного показателя июня 2021 года, отметил регулятор.