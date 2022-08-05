ЦБ призвал банки за 15 дней предупреждать клиентов об изменениях

Банк России рекомендовал крупнейшим розничным банкам заблаговременно информировать клиентов о планируемых изменениях — например, не менее чем за 15 дней. У потребителей должно быть достаточно времени, чтобы решить, согласны ли они обслуживаться по новым правилам, говорится в информационном письме регулятора, опубликованном на сайте ЦБ.

Статья по теме: По поводу валютных счетов пришлют комиссию «Банки адаптируются к работе в условиях санкционных ограничений, пересматривают содержание и параметры оказываемых услуг. Участникам рынка следует своевременно предоставлять клиентам максимально полную и понятную информацию о своих действиях, чтобы люди понимали их причины», — отметили в ЦБ.