В Германии отметили, что показатели торговли России и ФРГ растут несмотря на санкции

Показатели внешней торговли Германии с Россией продолжают расти вопреки санкциям Евросоюза, запрещающим импорт большого количества товаров из РФ.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Die Welt, несмотря на эмбарго ЕС, в частности, на российские уголь, золото и сталь, за первое полугодие 2022-го доходы России от торговли с ФРГ составили 22,6 млрд евро — это больше, чем в рекордном 2012 году и как минимум на 52% выше аналогичного показателя 20210-го.

Немецкое издание отмечает, что целью западных санкций против России было «послать сигнал», однако Москва вряд ли к нему прислушается. Автор материала напоминает, что Евросоюз ограничил либо анонсировал ограничения на импорт многих товаров из РФ, от угля, стали, древесины и цемента до рыбы, спиртных напитков и золота. «Но все это явно компенсируется по крайней мере в случае с Германией, процветающим бизнесом с российским газом», — констатирует журналист.

Сокращение объемов поставок энергоносителей из России более чем на 100% восполняется ростом цен на газ, указывается в публикации. Уточняется, что только в июне потребители в ФРГ перевели российским поставщикам 3,5 млрд евро, что соответствует росту почти на 5% по сравнению с маем. По сравнению же с маем 2021 года продемонстрирован рост почти в 40%.

Поясняется, что увеличение доходов связано преимущественно с ценовыми эффектами. Импорт из РФ в физическом выражении упал приблизительно на 30%, но при этом цель Берлина не достигнута, пишет издание, предполагая, что Россия «может оставлять еще больше газа в недрах и сохранить его для будущей добычи, чтобы потом из ФРГ в Россию хлынуло еще больше миллиардов».