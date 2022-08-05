В Канаде заявили, что транзит российского газа через Украину не сможет стать альтернативой «Северному потоку»

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что транзит российского газа через Украину в Евпропу не сможет заменить «Северный поток».

Об этом пишет Bloomberg.

По словам чиновника, Канада отказалась от идеи о том, чтобы положиться на транзит через Украину в качестве альтернативы «Северному потоку». Уилкинсон рассказал, что лично рассмотрел cоответствующее предложение украинской стороны вместе с техническими экспертами Международного энергетического агентства и обсудил его с официальными лицами ЕС и Германии. В итоге был сделан вывод, что поставки через Украину будут намного меньше чем те, которые могут идти по «Северному потоку» при полной мощности. «Суть в том, что поставки газа, которые, как можно было бы ожидать, пойдут в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже, чем "Северный поток"», — констатировал Уилкинсон, выступая перед канадским парламентом.

Затрагивая тему турбины для «Северного потока», министр не согласился с доводами Киева, который выступил против возврата агрегата в Россию. Уилкинсон отметил, что из-за ситуации на Украине существуют значительные риски поставок сырья, и выразил опасения относительно того, что транзит может сократиться также через украинскую территорию.

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив не согласилась с заявлением канадского чиновника. «Это неправда, что Украина не может заместить поставки газа в Германию», — сказала она, добавив, что в настоящий момент через Украину поставляется больше газа, чем по «Северному потоку».

Российский «Газпром» в связи с отсутствием турбины снизил прокачку газа по «Северному потоку» до 20% от мощности. Оборудование для трубопровода не могли вывезти после ремонта в Канаде из-за санкций. В итоге Оттава согласилась отправить агрегат в Россию через Германию, однако в «Газпроме» вскоре заявили о невозможности доставить турбину в РФ, сославшись на санкции Евросоюза и Великобритании, а также на действующие контрактные обязательства обслуживающей двигатели компании Siemens, препятствующие передаче оборудования России. В Siemens, в свою очередь, сообщили, что контакты с «Газпромом» по возвращению отремонтированной турбины для «Северного потока» продолжаются, однако единство в этом вопросе так и не достигнуто. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, посетив производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, отметил, что турбина работоспособна и ничего со стороны Германии не противодействует ее транспортировке в Россию. По его словам, российская сторона должна сообщить, «что она нуждается в ней» и предоставить таможенные и транспортные документы. Канцлер ФРГ подчеркнул, что «нет никаких санкций в газовой сфере, которые бы запрещали использование этой турбины».