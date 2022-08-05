В Кремле объяснили отказ комментировать возможность обмена Бута на осуждённых американцев

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами объяснил отказ Кремля комментировать возможность обмена находящихся в американских тюрьмах россиян, в том числе Виктора Бута, на осужденных в РФ граждан США.

По его мнению, лишняя шумиха в этом вопросе может сорвать весь процесс, передаёт агентство «Интерфакс».

«Если мы с вами будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные, с темой обменов, то эти обмены никогда не состоятся», – пояснил Песков.

Представитель Кремля при этом отметил, что «такую ошибку уже совершили американцы.

«Они вдруг решили мегафонным способом решать такие проблемы. Они так не решаются, и поэтому никаких комментариев мы давать не будем», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков также напомнил о словах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что чуть больше года назад в Женеве президенты двух стран эту тему уже затрагивали.

«Тогда были согласованы определённые механизмы для диалога на этот счёт. Эти механизмы есть, но их работа будет поставлена под сомнение, если продолжится это публичное обсуждение», – резюмировал Песков.

Как ранее писал «Эксперт», по словам Лаврова, Москва в целом готова обсуждать с Вашингтоном обмен заключёнными, однако процесс должен проходить исключительно в рамках согласованного президентами обеих стран канала.

«Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован Путиным и Байденом», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

О том, что госсекретарь США Энтони Блинкен при случае может обсудить в Камбодже с главой российской дипломатии вопрос обмена заключёнными, сообщил накануне, 4 августа, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Напомним США предлагает России обменять бизнесмена Виктора Бута, отбывающего тюремный срок за торговлю оружием, на Пола Уилана и Бриттни Грайнер, которые были осуждены в РФ за шпионаж и контрабанду наркотиков.

