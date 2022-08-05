В МИДе РФ заявили о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном вопрос обмена заключенными

Россия в целом готова обсуждать с США обмен заключенными, однако процесс должен проходить исключительно в рамках согласованного президентами обеих стран канала.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован [президентом России Владимиром] Путиным и [президентом США Джо] Байденом», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

О том, что госсекретарь США Энтони Блинкен при случае может обсудить в Камбодже с главой российской дипломатии вопрос обмена заключенными, сообщил накануне, 4 августа, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В настоящее время главы министерств двух стран находятся в Пномпене, где проходят мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Вашингтон предлагает Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на Пола Уилана и Бриттни Грайнер, которые были осуждены за шпионаж и контрабанду наркотиков в России. В ходе телефонной беседы главы МИД РФ и госсекретаря США, которая состоялась на минувшей неделе, Лавров настоятельно рекомендовал американскому коллеге вернуться по этой проблеме к «тихой дипломатии».