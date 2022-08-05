В Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух американских гаубиц М777 и до 1,5 тыс. боеприпасов к ним

Вооруженные силы РФ ликвидировали в Запорожской области до 150 военных ВСУ. Также уничтожены две гаубицы М777 производства США и до 1,5 тыс. боеприпасов к ним.

Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожено до 150 военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысячи боеприпасов к ним, шесть гаубиц "Мста-Б", восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня "Град", а также семь беспилотных летательных аппаратов», — заявил официальный представитель ведомства.

М777 — буксируемая гаубица калибра 155 мм, разработанная британской компанией BAE Systems и сменившая на вооружении Сухопутных войск США более тяжелые гаубицы М198, пишет ТАСС. Гаубица имеется в распоряжении армий Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины. Впервые была применена во время войны в Афганистане. Дальность стрельбы М777 обычным снарядом составляет около 25 км, специальным — до 40 км.

Сообщается также, что в Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ. «Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наемников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии», — поясняется в сводке Минобороны.

По данным российского оборонного ведомства, для пресечения протестов националисты и наемники открыли стрельбу, в результате которой четыре местных жителя в населенном пункте Шестаково и пять в Верхнем Салтове получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские военные за 13 минут выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО «Град» и семь снарядов калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своем Telegram-канале об обстреле больницы. Сообщается о пострадавших.