В России за сутки выявили более 18,5 тысяч случаев коронавируса впервые с начала апреля

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России впервые с начала апреля превысил отметку в 18,5 тысяч случаев.

Об этом сообщает оперативый штаб по контролю и мониторингу за инфекцией.

За минувшие 24 часа выявлено 18 555 новых зараженных, что почти на 1,5 тысячи больше, чем накануне. В четверг, 4 августа, сообщалось о 17 126 новых случаях заболевания.

Скончались за сутки 47 инфицированных против 44 днем ранее. Число выздоровевших за 24 часа увеличилось на 9 817 (накануне показатель составлял 9 752).

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировано 18 672 422 случая коронавируса.

Госпитализировали за сутки по всей стране 1 906 заболевших против 1 916 днем ранее. Число госпитализаций увеличилось в 40 регионах и уменьшилось также в 40, еще в пяти ситуация не изменилась.

Первое место в антирейтинге ко количеству заболевших за последние 24 часа занимает Москва, где выявили 6149 случаев инфицирования. Заболеваемость COVID-19 в столице заметно растет последние три дня. В Санкт-Петербурге выявлено 2078 зараженных, в Подмосковье — 1683.