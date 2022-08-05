В ЕК утверждают, что санкции против России не ограничивают отправку в РФ турбины для «Северного потока»

В Еврокомиссии заявили, что антироссийские санкции Евросоюза не влияют на отправку в РФ турбины для «Северного потока». Об этом 5 августа во время выступления на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, передаёт ТАСС.

«Наши санкции никак не ограничивают газовую сферу, включая поставки оборудования и технологий, – подчеркнул он. – Поэтому они не могут повлиять на отправку турбины в Россию».

По словам Мамера, всё остальное якобы является предлогом, чтобы ограничивать поставки газа в страны Евросоюза.

Как ранее писал «Эксперт», в компании «Газпром» указали на то, что возврат газотурбинного двигателя на отправную станцию «Северного потока» невозможен из-за действий Siemens в условиях антироссийских санкций.

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной», – заявили в российской компании.