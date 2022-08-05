Вице-мэр Ефимов: инновационные транзисторы выпустят в ОЭЗ Москвы в 2023 году

Экспериментальная производственная линия по выпуску кристаллов транзисторов на основе нитрида галлия начнет работать на базе Зеленоградского нанотехнологического центра (АО «ЗНТЦ») в особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”». Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Нитрид галлия является одним из самых востребованных и перспективных материалов современной электроники. По сравнению с другими изделиями подобные приборы работают быстрее и надежнее. Подобные компоненты используются при производстве мощных источников питания, модулей систем связи 5G, оборудования для серверов и дата-центров, беспроводных зарядных станций для электротранспорта.

«Компания «ЗНТЦ», расположенная на площадке «МИЭТ» особой экономической зоны Москвы, завершила очередной этап подготовки инфраструктуры для выпуска кристаллов транзисторов на основе нитрида галлия – строительство и ввод в эксплуатацию участка для экспериментального производства. Предприятие вложило в проект около одного миллиарда рублей. Это первое подобное производство в России», – рассказал Ефимов.

Как прогнозируют аналитики, в среднем темп роста мирового рынка силовой электроники на нитриде галлия в ближайшие два года составит 85%, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. «Важными преимуществами транзисторов на основе этого полупроводника являются быстродействие в сравнении с изделиями, созданными по другим технологиям – Mosfet и IGBT, а также возможность работы при сильном напряжении и высокая надежность. «ЗНТЦ» планирует начать мелкосерийное производство микроэлектроники на нитриде галлия по базовым технологиям в 2023 году», – добавил Овчинский.

Зеленоградский нанотехнологический центр разрабатывает и производит ЭКБ-датчики и сенсори для систем промышленной автоматики, энергетики, нефтегазовой промышленности, интеллектуальных систем управления.

«В настоящее время «Зеленоградский наноцентр» совместно с технологическими и индустриальными партнерами работает над созданием полностью локализованной в России технологии производства электронной компонентной базы на основе нитрида галлия. Существенным преимуществом для компании является возможность минимизации инвестиционных затрат за счет использования инфраструктуры, сформированной в ОЭЗ «Технополис “Москва”», – пояснил генеральный директор АО «ЗНТЦ» Анатолий Ковалев.

В кластер микроэлектроники столичной особой экономической зоны уже входят более 30 резидентов, напомнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.